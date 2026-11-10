AMD第6世代EPYC Venice発表 EPYC Embedded 9976は256コアで最大2倍の性能

第6世代EPYC（Venice）はSocket SP7を採用し、最大2倍のパフォーマンスを確保したとされます。対応マザーボードではCPUの交換だけで性能を引き上げられる点も特徴です。

AMDは、 第6世代EPYC （開発コード名： Venice ）のシリーズとして、「EPYC Embedded 9976」（256コア）を含む新しいサーバー向けCPUの性能を示した。同社が示した数値によると、比較対象と比べて最大1.8倍のスループット（実効性能）を確保し、現行の Intel Xeon 6 プロセッサと比べると最大2倍のパフォーマンスを実現しているという。

本シリーズは「Socket SP7」を採用しており、同じソケットを備えたマザーボードであれば、CPUだけを取り換えて性能を向上させることも可能とされている。ただし、事前にファームウェアの更新が求められる場合がある。性能比較の条件は、原文の注釈（※1）に示されている。

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第6世代EPYCのコア構成とZen 6とZen 6cの違い

第6世代EPYCのCPUコアには、クロック周波数を重視した「Zen 6」と、マルチコア処理を重視して電力効率を高めた「Zen 6c」の2種類がある。用途に応じて、どちらのコアを選ぶかで製品の方向性が変わる構成だ。

CPUコアを実装するダイであるCCD（Core Complex Die）1基あたりの構成は、コアの種類によって大きく異なる。Zen 6の場合は最大12コアとL3キャッシュ48MBを搭載でき、Zen 6cの場合は最大32コアとL3キャッシュ128MBを搭載できる。

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先代の「Zen 5」「Zen 5c」と比べた図も示されており、世代間で構成がどのように変わったかを確認できる。Zen 6とZen 6cの違いを理解することで、第6世代EPYCの性能設計の考え方が見えてくる。

CCDとメモリ、I/Oダイが示す拡張性

第6世代EPYCでは、Zen 6を使う場合は12コアのCCDを8基搭載して96コアのCPUを構成できる。一方、Zen 6cを使うモデルでは32コアのCCDを8基搭載して256コアのCPUを構成できるという。

メモリはDDR5規格のECC（誤り訂正）機能付きRDIMM（DDR5-8000）またはMRDIMM（DDR5-12800）に対応し、最大16チャネル構成となる。スループットは、RDIMM利用時で最大毎秒1.6TB、MRDIMM利用時で最大毎秒2TBとされている。

CCD同士を結ぶ役割を担うI/Oダイ（IOD）は、第6世代EPYCで2基連結されている。Socket SP7向けのIODは1基あたりDDR5メモリを8チャネル、PCI Express 6.0およびCXL 3.1バスを48レーン備えており、メモリや拡張機器との接続能力を支える構造となっている。

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Socket SP7採用でCPU交換による性能向上が可能に

Socket SP7を利用するマザーボードでは、CPUだけを交換して性能を高めるアップグレードが可能になる。サーバーの基板を丸ごと入れ替えずに済むため、既存の設備を生かしながら処理能力を引き上げられる点が利点となる。

ただし、アップグレードの前提として、事前にファームウェアの更新が必要となる場合がある。導入を検討する利用者は、対応するマザーボードのファームウェア情報を事前に確認することが求められる。

今回示された数値は、EPYC Embedded 9976を使った比較に基づくものである。先代の「EPYC Embedded 9965」（192コア）およびIntel Xeon 6プロセッサの「Xeon 6980P」（128コア）と比較した条件は、原文の注釈に記されている。性能の差を評価する際は、こうした比較条件を合わせて確認することが重要になる。