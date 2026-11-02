AMD、FSR SDK 2.4を公開 Vulkan APIに初対応しML機能を拡張

AMDがFSR SDK 2.4を公開し、Vulkan APIへの初対応を発表した。FSR UpscalingやFSR Frame Generationの対応範囲が広がる内容を分かりやすく解説する。

AMDは、開発者向けのSDKである「 AMD FSR SDK 2.4 」を公開し、同社が「 Redstone 」と呼ぶ機械学習ベースのニューラルレンダリング技術について重要な機能拡張を行った。最大の注目点は、Vulkan APIへの初対応である。今回のアップデートにより、超解像技術のAMD FSR Upscalingとフレーム生成技術のFSR Frame GenerationがVulkanでも利用できるようになる。

今回のSDKは、描画品質と表示の滑らかさを高める技術群を対象としている。AMDはこれらの機能を機械学習によって強化しており、その中核にあるのがRedstoneという呼称の技術である。今回の拡張は、その適用範囲を広げるものといえる。

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Vulkanは、特定のOSに依存しないクロスプラットフォームのグラフィックスAPIとして知られている。ゲーム開発では、複数の環境に対応させる目的で採用されることが多い。

一方、DirectX 12はMicrosoftが提供するグラフィックスAPIである。今回の発表では、DirectX 12環境と同等の機能がVulkanでも提供されることが示された。

Vulkan対応で広がるFSRの利用環境

AMD FSR Upscalingは、低い解像度で描画された映像を高解像度へ変換して表示するための超解像技術である。描画負荷を抑えつつ、画質を保つことを目指す仕組みだ。

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FSR Frame Generationは、描画済みのフレームの間に新たなフレームを生成し、表示の滑らかさを高める技術である。フレームの生成によって、見かけ上のフレームレートを引き上げる考え方に基づいている。

今回のSDK 2.4以降を組み込んだVulkan採用タイトルでは、機械学習ベースのAMD FSR Upscaling 4.1.2が利用可能となる。Vulkanを採用するタイトルにとって、より新しいアップスケーリング技術を選べる点は大きな変化といえる。

さらに、Radeon RX 9000シリーズの環境では、FSR Frame Generation 4.0.2による滑らかなフレーム生成にも対応する。対応GPUの世代によって使える機能が異なる点は、あらかじめ確認しておく必要がある。

MLベース版FSRの対応範囲と注意点

ただし、従来のFidelityFX Super Resolution 3.1を実装している既存のVulkanタイトルは、ドライバー側を介して自動的にMLベースのFSRへアップグレードされる仕様ではない。この点は見落としやすいため、注意が必要である。

MLベースのFSRを利用するには、タイトル側がSDKの対応バージョンを組み込む必要がある。ユーザーが既存タイトルを使う場合は、開発元による対応状況を確認することが重要になる。

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今回のアップデートでは、Radeon RX 6000シリーズや一部のRyzenプロセッサーの内蔵グラフィックスに向けて、FSR Upscaling 4.1.2のサポートも拡大された。対応するハードウェアの範囲が広がることで、より多くの環境で新しい技術を試せる可能性がある。

対応範囲はGPUや製品によって異なるため、自分の環境が対象に含まれるかを事前に確認することが望ましい。特に内蔵グラフィックスを使う場合は、対応状況の確認が欠かせない。

フレームペーシング最適化と開発者向け情報

フレームペーシングとは、各フレームが表示される時間間隔のことである。この間隔が安定しているかどうかは、映像の滑らかさや体感に大きく影響する。今回のアップデートでは、その最適化も盛り込まれた。

公開された比較は、AMD Radeon RX 9070 XTを使用し、4K Ultra High設定でAssassin's Creed Black Flagを検証したものである。AMD FSR Upscaling 4.1のクオリティモードとAMD FSR Frame Generationを組み合わせた条件で、フレームの表示間隔を比べている。

詳細な開発者向けの仕様は、AMDのGPUOpen公式ブログで確認できる。SDKを利用して開発を行う場合には、一次情報を参照することが推奨される。

今回の発表は、Vulkanを採用するタイトルでFSRの機械学習ベース機能を利用できる範囲が広がったことを示すものである。今後は、対応タイトルの増加と各環境での動作状況に注目が集まるだろう。