AMD、新ミドルハイGPU「Radeon RX 9070 GRE」発表 - RTX 5070を上回る性能も

AMDがRadeon RX 9070とRX 9060 XTの間に位置する新GPU「Radeon RX 9070 GRE」を発表。一部ゲームでGeForce RTX 5070を凌駕する性能を示す。

AMD は本日、新しい ミドルハイ レンジ向けグラフィックスカード「Radeon RX 9070 GRE」を正式に発表しました。 この製品は、既存のRadeon RX 9070とRadeon RX 9060 XTの間に位置づけられるモデルであり、価格性能比に優れた選択肢としてゲーマーにアピールすることを目指しています。

特に注目すべきは、一部のゲームタイトルにおいてNVIDIAのGeForce RTX 5070を上回るパフォーマンスを発揮する点です。 AMDはRDNA 4アーキテクチャを採用し、レイトレーシング性能の向上と電力効率の改善を実現しました。 Radeon RX 9070 GREのスペックは、ストリームプロセッサ数やクロック周波数、メモリ構成など、RX 9070とRX 9060 XTの中間的な仕様となっています。 具体的には、コア数はRX 9070より少ないものの、RX 9060 XTより多く、メモリは16GBのGDDR6を搭載。

メモリ帯域幅もバランスよく設計されています。 これにより、1440p解像度でのゲーミングにおいて高いフレームレートを達成しつつ、4Kでも快適にプレイできる性能を備えています。 また、新たに改良されたFSR（FidelityFX Super Resolution）技術との組み合わせで、さらに滑らかな映像体験を提供します。 実際のベンチマーク結果によると、『サイバーパンク2077』や『フォートナイト』などの人気タイトルでは、RX 9070 GREがRTX 5070を平均で5～10%上回るスコアを記録しました。

一方、レイトレーシングを多用するタイトルではRTX 5070に及ばない場合もありますが、総合的には競争力のある性能です。 消費電力はRTX 5070と同程度であり、発熱も抑えられているため、従来の電源ユニットでも十分に対応可能です。 価格は499ドルからと、RTX 5070の599ドルよりも100ドル安く設定されており、コストパフォーマンスに優れた選択肢となっています。 AMDはこの新GPUを、特に1080pおよび1440pゲーミングを楽しむユーザーに推奨しています。

また、クリエイティブワーク用途でも、ビデオ編集や3Dレンダリングにおいて十分な処理能力を発揮します。 今後、主要なPCメーカーやグラフィックスカードパートナーからカスタムモデルが順次発売される予定です。 本製品の登場により、ミドルハイレンジ市場における競争が一層激化することが予想されます。 RDNA 4アーキテクチャは、前世代のRDNA 3から大幅に改良され、特にレイトレーシング性能が最大30%向上しています。

RX 9070 GREは、このアーキテクチャの恩恵を受け、レイトレーシングを有効にしたゲームでもスムーズなプレイが可能です。 また、機械学習ベースのアップスケーリング技術であるAMD FSR 4にも対応し、画質を維持しながらフレームレートを引き上げることができます。 これにより、RTX 5070のDLSS 3.5に対抗する機能を提供します。 さらに、RX 9070 GREはDisplayPort 2.1aやHDMI 2.1bといった最新の映像出力規格をサポートし、高リフレッシュレートのモニターや8K解像度にも対応可能です。

また、AV1エンコード/デコードのハードウェアアクセラレーションを搭載しており、ストリーミングや録画の品質と効率が向上しています。 これらの特徴は、ゲーマーだけでなく、コンテンツクリエイターにとっても魅力的です。 電源効率も改善されており、アイドル時の消費電力はわずか10W以下、フルロード時でも200W程度に抑えられています。 これにより、冷却システムの負荷が軽減され、静音性を重視するユーザーにも適しています。

また、AMD Software Adrenalin Editionには、パフォーマンス最適化やオーバークロックのための便利なツールが多数用意されており、初心者から上級者まで幅広く対応します。 市場投入は2026年6月を予定しており、AMD公式サイトおよび主要なオンラインストアで購入可能となります。 本製品は、ミドルハイエンドGPUを探しているゲーマーにとって、費用対効果の高い選択肢となるでしょう。 特に、RTX 5070と比較して100ドル安く、かつ優れた性能を発揮する場面もあるため、多くのユーザーが注目しています。

今後のゲームタイトルでの最適化が進めば、さらにその真価を発揮することが期待されます。 競合製品として、NVIDIAのGeForce RTX 5060 TiやIntelのArc B570なども存在しますが、RX 9070 GREはその性能と価格のバランスで一歩リードしています。 特に、レイトレーシング性能ではNVIDIAに劣る部分もありますが、総合的なゲーミング性能やメモリ容量、価格を考慮すると、非常に魅力的な製品です。 今後のドライバアップデートにより、さらなる性能向上も期待できます。 AMDはこの製品を通じて、ミッドレンジ市場でのシェア拡大を狙っています





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Radeon RX 9070 GRE AMD GPU Geforce RTX 5070 ミドルハイ

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