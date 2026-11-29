アイドルグループ・AKB48が29日、東京・AKB劇場で『M.T.に捧ぐ』公演ゲネプロ後取材会に参加した。この日はAKB48から秋山由奈、新井彩永、伊藤百花、小栗有以、行天優莉奈、倉野尾成美、近藤沙…

アイドルグループ・AKB48が29日、東京・AKB劇場で『M.T. に捧ぐ』公演ゲネプロ後取材会に参加した。 この日はAKB48から秋山由奈、新井彩永、伊藤百花、小栗有以、行天優莉奈、倉野尾成美、近藤沙樹、坂川陽香、佐藤綺星、下尾みう、長友彩海、成田香姫奈、福岡聖菜、八木愛月、山内瑞葵、山﨑空が出演する。 2016年2月から2018年5月まで2年3ヶ月にわたって上演され、コンセプトは「M.T.

（高橋みなみ）」の意志を受け継いだAKB48の未来。 リバイバル公演として8年半ぶりに同劇場で上演。 握手会に設置されている「目安箱」に音源や再上演の要望が多数届いたことから実現となった。 4代目総監督の倉野尾はタイトルの『M.T. に捧ぐ』のM.

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T.＝初代総監督・高橋みなみについて「同じ（総監督という）名前でも、すごく違うような気がしていて。 今よりたくさんのメンバーをまとめてくださったり当時も幅広い年代だった。 一緒に活動していた時期も、遠い存在だったので、それでも下っ端の私にも声が届くくらいどんなときも先頭に立って引っ張って、全力、情熱のある存在であったことが大きかった」 昨年は20周年イヤーでステージにともに立つことも多く「ブランクを感じさせないパワフルさ。