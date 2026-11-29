アイドルグループ・AKB48が29日、東京・AKB劇場で『M.T.に捧ぐ』公演ゲネプロ後取材会に参加した。大みそかに放送される『第77回NHK紅白歌合戦』への出場が決定した同グループが喜びを語った。

『M.T. に捧ぐ』公演 ゲネプロ後取材会に参加したAKB48 （C）ORICON NewS inc.AKB48の紅白出場は、14回目。 昨年、2019年（第70回）以来の出場を果たし、AKB48の現役メンバーに加えて、20周年を記念し前田敦子・高橋みなみら卒業メンバー8人と現役メンバーと共に、スペシャルヒットメドレーを披露していた。

今年は現役メンバーのみでの参加となる予定で、伊藤は「本当にうれしかったですし、去年先輩方と出場の機会をいただけてうれしかったと同時に先輩方が積み重ねてくださったものが大きかったからこその出場だった」とその重みを噛み締めつつ「この場所、現役メンバーで立ちたいと実際に立ってみて感じた」と奮起。 総監督の倉野尾成美は「紅白のステージを機に先輩方からものすごいものを受け継いだ感覚があった」としみじみ。

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「紅白に落ちてしまった年から自分たちの力で勝ち取るまでの期間を頑張ってくれたメンバー、スタッフさん、たくさんファンのみなさん、みなさんの支えがあったから。 携わってくれたみなさんに届くようなステージをお届けできるように年末も頑張りたい」と感謝とともに意気込んだ。