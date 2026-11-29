AKB48が29日、東京・秋葉原のAKB48劇場で、「M．T．に捧ぐ」公演のゲネプロ・取材会を行った。2016年から2018年にかけてチームAが行っていた公演… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

2016年から2018年にかけてチームAが行っていた公演を現役メンバーでリバイバル。

「M．T．」とはOG高橋みなみ（35）を指す。 高橋の意思を継ぎ、グループの未来を見せることをコンセプトとした公演。 ファンからの声を集める「目安箱」に再演の希望が多数寄せられたことから、振り付けも一部変更し、当時の熱量に新鮮さも加えて約8年半ぶりに復活した。 初日を迎え、伊藤百花（22）は「学ぶことがたくさんあって、また成長出来たと思います。

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今の私たちの色に染められるように頑張っていきたいです」と力強く話した。 同公演オリジナルメンバーの行天優莉奈（27）は「今、残っているメンバーで唯一（当時）関わっていました。 AKB48を最近知ってくださった方にはグループのこれからを、元々知ってくださっていた方には懐かしさを感じてもらえたら」。 当時を踏まえ、「9年前は先輩方についていくのが必死で初日の記憶も無かったけど、同じ演目で成長した私を見せられたらと思います」と意気込んだ。 4代目総監督の倉野尾は再演にあたり初代総監督の高橋と連絡をとったという。