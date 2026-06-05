AKB48、9月に3つの異なるコンセプトの公演で構成される秋のコンサートを開く

AKB48は2026年9月26日と27日にKアリーナ横浜で秋のコンサートを開く。3つの異なるコンセプトの公演で構成され、最も集客できたコンサートを今後のAKB48コンサートの「新たな軸」と位置付ける。

AKB48 は2026年6月5日、9月26日と27日に Kアリーナ横浜 （横浜市西区）で秋の コンサート を開くと発表した。4月の春 コンサート 後に行ったファンアンケートなどをもとに、全くコンセプトが違う3公演を企画。

最も集客できたコンサートを、今後のAKB48コンサートの「新たな軸」と位置付ける。 新曲のタイトルは「好きish」。 黒スーツ・メガネ姿のセンター・伊藤百花さんが発表したセンター伊藤百花さんが黒のスーツに眼鏡姿でプレゼン東京・秋葉原のAKB48劇場で開かれた発表会には、グループ総監督の倉野尾成美さん（25）、佐藤綺星（あいり）さん（21）、八木愛月さん（21）と、8月19日発売の新曲でセンターポジションを務める伊藤百花さん（22）が登壇した。 伊藤さんは黒のスーツに眼鏡姿でプレゼンター役を務め、大型モニターを使いながらコンサートの狙いを説明した。

メンバーが説明会を開いてコンセプトを説明するのは初めての試みだ。 発表会では、新曲のタイトルが「好きish」（すきっしゅ）になることも明らかにされた。

「-ish」は英語で「～っぽい」の意味。 つまり、「好きっぽい」「たぶん好き」といった曖昧な感情を表現した造語だ。2作連続で伊藤さんがセンターを務める。2作連続の単独センターは、14年の渡辺麻友さん（32、17年卒業）以来（「ラブラドール・レトリバー」「心のプラカード」）12年ぶり。 秋コンサートのタイトルは「Supported by ローソンチケット AKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama」。 タイトルにあるとおり、3つの異なるコンセプトの公演で構成され、「ファンの声から生まれた、3つのコンサート。

」をテーマに掲げた。

「劇場公演のコールもリクエストアワーも選抜総選挙も、 AKB48 の歴史はいつだってファンの皆さんの声が動かしてきた」9月26日の昼公演は「新曲『好きish』コンサート」。 新曲発売を記念し、選抜メンバー16人を中心としたステージを展開する。 夜公演は「全員『好きish』コンサート」と題し、メンバー全員が主役の「ワンチーム公演」を掲げる。27日の公演は「推しが『好きish』コンサート」だ。 メンバーごとの「推し席」を販売し、応募数によってステージ演出やメインメンバーが決まる参加型企画だ。 「推し席」の位置は、メンバーが引くクジの結果で決まる





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AKB48 コンサート 秋のコンサート 新曲 好きish 3つの異なるコンセプトの公演 Kアリーナ横浜

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