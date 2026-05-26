AIMSのクリエイティブディレクターがCICLOPE Asia Pacific 2026の審査員に選出

AIMSのクリエイティブディレクターの片山マテウスがCICLOPE Asia Pacific 2026の審査員に選出されました。CICLOPEは世界最高峰の映像クラフト賞であり、過去にはDavid Droga、Sir John Hegarty、Spike Leeなど、広告クリエイティブや映像制作を代表する第一線のクリエイターが登壇してきました。アジア太平洋地域版である本アワードの審査員は、地域を代表するわずか38名のトップクリエイターから構成され、日本からは電通、TBWAMedia Arts Lab Tokyo等からクリエイターが選出されています。

戦略型AIヒューマンによるブランドコミュニケーションを展開する株式会社 AIMS は、 クリエイティブ ディレクターの 片山マテウス が世界最高峰の映像クラフト賞「 CICLOPE 」のアジア太平洋地域版「 CICLOPE Asia Pacific 2026」の 審査員 に選出されたことを発表しました。

CICLOPE Asia Pacific 2026は、2026年5月28日にオーストラリア・シドニーのRebel Theatreで授賞式が開催されます。 CICLOPEは、ドイツ・ベルリンで毎年開催される映像のクラフトに特化した世界最高峰の広告賞です。 過去にはDavid Droga、Sir John Hegarty、Spike Leeなど、広告クリエイティブや映像制作を代表する第一線のクリエイターが登壇してきました。

アジア太平洋地域版である本アワードの審査員は、地域を代表するわずか38名のトップクリエイターから構成され、日本からは電通、TBWAMedia Arts Lab Tokyo等からクリエイターが選出されています。 CICLOPEは、2010年に創設された世界最高峰の映像クラフト賞です。 年間1,800以上のエントリーから、クラフト性そのものを評価する独自の審査基準により、世界中のCM・ミュージックビデオ・短編映像作品を表彰します。 過去にはApple、L'Oreal Paris、KFC、WWFといった世界的ブランドの作品が受賞しています。

CICLOPE Asia Pacific 2026では、審査員長5名が就任しています。 Academy Films(英国)、Iconoclast Germany(ドイツ)、72andSunny(米国)、Untold Studios(英国)、Superprime Films(米国)など、世界各国の制作会社・エージェンシーのトップが就任しています。 CICLOPEは、映像表現の細部に宿る「人の手によるクラフト」を称えてきた賞です。 一方、AIMSはAIヒューマン・AIクリエイティブを軸にした事業を展開する企業です。

一見すると異なる文脈にある両者ですが、CICLOPE Asia Pacific 2026では、から「Creative Use of AI」「Sustainability & Social Impact」など、未来のクリエイティビティを定義する新カテゴリが導入されています。 CICLOPEがこれまで評価してきたのは、一つひとつのカットに宿る作り手の熱量であり、細部に滲む人間の感性です。 私自身、これまで広告やMVといった領域を横断し、映像というイメージそのものに感情を託す表現を追求してきました。

だからこそ、そのクラフトを讃え続けてきたCICLOPEの舞台に、AIクリエイティブを推進するAIMSの一員として参加することに大きな意義を感じています。 私たちが掲げているのは『AIは人を代替するものではなく、人の可能性をさらに拡張するもの』というビジョンです。 クラフトの本質とは「作り手の意志がどこまで作品に通っているか」という問いに他ならず、AIは決して人のクラフトを奪うものではありません。 クリエイターの意志をより遠くへ羽ばたかせるための『新しい翼』だと私は考えています





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