AIFENG Bluetooth ワイヤレスイヤホン LEDディスプレイ ノイズキャンセリング

AIFENGは2024年限界突破のBluetooth5.4を採用したワイヤレスイヤホンを発表しました。このイヤホンはLEDディスプレイ、ノイズキャンセリング、長時間再生、自動ペアリング、完全ぶるーとぅーす、イヤフォン、タッチコントロール、Type-C充電、IPX7防水、片耳/両耳、小型/軽量、iPhone/Android適用、WEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲームの機能を搭載しています。また、YEAHYOオープンイヤーヘッドホンはオープンイヤーヘッドホン、骨伝導ヘッドホンの進化、イヤーカフ、耳を塞がないイヤホン、自動ペアリング、60時間使用可能、Type-C急速充電、Hi-Fi音質、音漏れ抑制、物理操作ボタン、超軽量設計、快適な装着感の機能を搭載しています。

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3】 ワイヤレス Bluetooth イヤホン 快適なフィット感 コンパクト オープンイヤーヘッドホン スポーツイヤホン 26g超軽量 こつでんどうイヤホン マイク内蔵 耳を塞がない 圧迫感ゼロ ながら聴き 操作簡単 長時間連続使用 Type-C充電式 急速充電 周りの音が聞こえるイヤホン 自動ペアリング タブレット 10インチ2024初登場 android 14タブレット12GB+64GB+1TB TF拡張、 Widevine L1+GMS認証+Type-C充電+6000mAh、BMAX I9Plus Wi-Fi 6モデル、アンドロイド タブレット 1280*800 TDDI Incell IPS画面 RK3562 タブレット android、BT5.0+OTA+3D重力センシング+無線投影Android 14 タブレット 10インチ新登場、TECLAST P30 タブレット 10インチ Wi-Fi モデル、10GB+64GB+1TB TF拡張、1.8GHz 8コアCPU、WiFi 6モデル タブレット 2.4G/5G WiFi、BT5.4+Widevine L1+GMS+6000mAh+Type-C+1280*800 IPS画面+OTG+顔認識+無線投影、フルメタルボディ ALLDOCUBE iPlay60mini Pro 8.4インチタブレット デュアルスピーカーステレオ 顔認証 6軸ジャイロ Android14タブレット ALLDOCUBE OS3.0 HelioG99 16GB+128GB+512GB拡張 1920×1200FHD WidevineL1 6050mAh PD18W 4GLTE 重力センサー 光センサー 明るさ自動調整 5MP/13MPカメ





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