AIFENG の新しいイヤホン ブルートゥース ワイヤレスイヤホン

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イヤホン ブルートゥース ワイヤレス イヤホン AIFENG の新しいモデルがリリースされました。 新しい イヤホン は、 LEDディスプレイ 、 ノイズキャンセリング 、 長時間再生 、 自動ペアリング 、 完全ぶるーとぅーす 、 タッチコントロール 、 Type-C充電 、 IPX7防水 、 片耳/両耳 、 小型/軽量 、iPhone/Android適用、 WEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲーム のサポートを搭載しています。

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