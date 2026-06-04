AIFENG ブルートゥース イヤホン 最先端Bluetooth5.4

AIFENGブランドの新型イヤホンが登場しました。ワイヤレスイヤホンは完全ブルートゥースで、LEDディスプレイとノイズキャンセリング機能を搭載しています。イヤホンは長時間再生が可能で、自動ペアリングも実現しています。Type-C充電でIPX7防水に対応し、片耳/両耳に対応しています。iPhone/Android適用のWEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲームに最適です。YEAHYO オープンイヤー イヤホンブルートゥース イヤホン ワイヤレス 骨伝導イヤホンの進化 イヤーカフ イヤホン 耳を塞がないイヤホン 自動ペアリング 60時間使用可能 Type-C急速充電 Hi-Fi音質 音漏れ抑制 物理操作ボタン 超軽量設計 快適な装着感（ブラック）イヤホン 骨伝導イヤホン 骨伝導 ヘッドホン 【進化する真の骨伝導 Bluetooth 5.3】 ワイヤレス Bluetooth イヤホン 快適なフィット感 コンパクト オープンイヤーヘッドホン スポーツイヤホン 26g超軽量 こつでんどうイヤホン マイク内蔵 耳を塞がない 圧迫感ゼロ ながら聴き 操作簡単 長時間連続使用 Type-C充電式 急速充電 周りの音が聞こえるイヤホン 自動ペアリング 【タブレット 10インチ2024初登場】android 14タブレット12GB+64GB+1TB TF拡張、 Widevine L1+GMS認証+Type-C充電+6000mAh、BMAX I9Plus Wi-Fi 6モデル、アンドロイド タブレット 1280*800 TDDI Incell IPS画面 RK3562 タブレット android、BT5.0+OTA+3D重力センシング+無線投影Android 14 タブレット 10インチ新登場、TECLAST P30 タブレット 10インチ Wi-Fi モデル、10GB+64GB+1TB TF拡張、1.8GHz 8コアCPU、WiFi 6モデル タブレット 2.4G/5G WiFi、BT5.4+Widevine L1+GMS+6000mAh+Type-C+1280*800 IPS画面+OTG+顔認識+無線投影、フルメタルボディALLDOCUBE iPlay60mini Pro 8.4インチタブレット デュアルスピーカーステレオ 顔認証 6軸ジャイロ Android14タブレット ALLDOCUBE OS3.0 HelioG99 16GB+128GB+512GB拡張 1920×1200FHD WidevineL1 6050mAh PD18W 4GLTE 重力センサー 光センサー 明るさ自動調整 5MP/13MPカメラ

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AIFENG Bluetooth 5.4 イヤホン タブレット Android 14

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