AIFENGの新作イヤホン、ブルートゥース5.4の最先端技術を採用

AIFENGの新作イヤホンは、ブルートゥース5.4の最先端技術を採用した長時間使用可能で自動ペアリングのワイヤレスイヤホンです。LEDディスプレイ、ノイズキャンセリング、Type-C充電、IPX7防水など、多機能で便利な機能を搭載しています。また、YEAHYOのオープンイヤーイイヤホンブルートゥースイイヤホンは、骨伝導イヤホンの進化として発表されました。BMAX I9Plus Wi-Fi 6モデルとTECLAST P30タブレット10インチWi-Fiモデルも発表されました。
イヤホン ブルートゥース ワイヤレス イヤホン AIFENG の新作が発表されました。 ブルートゥース 5.4 の最先端技術を採用したこの イヤホン は、長時間の使用と自動ペアリングを可能にします。
LED ディスプレイ、ノイズキャンセリング、Type-C 充電、IPX7 防水など、多機能で便利な機能を搭載しています。 また、片耳/両耳の小型/軽量設計とiPhone/Android適用のWeb会議、通勤、通学、スポーツ、音楽、ゲームなど、幅広い用途に適したイヤホンです。 YEAHYO のオープンイヤー イヤホンブルートゥース イヤホンは、骨伝導イヤホンの進化として発表されました。 自動ペアリング、60時間の使用時間、Type-C 急速充電、Hi-Fi音質、音漏れ抑制、物理操作ボタンなど、多機能で快適な機能を搭載しています。
BMAX I9Plus Wi-Fi 6 モデルは、android 14 タブレット 10 インチの新登場で、10GB + 64GB + 1TB TF 拡張、1.8GHz 8コアCPU、WiFi 6 モデルなど、高性能な機能を搭載しています。 また、TECLAST P30 タブレット 10 インチ Wi-Fi モデルも発表されました。10GB + 64GB + 1TB TF 拡張、1.8GHz 8コアCPU、WiFi 6 モデルなど、高性能な機能を搭載しています。
ALLDOCUBE iPlay60mini Pro 8.4 インチタブレットは、デュアルスピーカーステレオ、顔認証、6 軸ジャイロ、Android14 タブレット ALLDOCUBE OS3.0 HelioG99 16GB + 128GB + 512GB 拡張など、高性能な機能を搭載しています
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