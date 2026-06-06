AIFENGのイヤホンとタブレットの最新モデル

AIFENGのイヤホンは、Bluetooth 5.4の最先端技術を採用しています。このイヤホンは、LEDディスプレイ、ノイズキャンセリング、長時間再生、自動ペアリング、Type-C充電、IPX7防水、片耳/両耳、小型/軽量、iPhone/Android適用、WEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲームに対応しています。また、タブレット10インチ2024初登場のAndroid 14タブレット12GB+64GB+1TB TF拡張、Widevine L1+GMS認証+Type-C充電+6000mAh、BMAX I9Plus Wi-Fi 6モデル、アンドロイドタブレット1280*800 TDDI Incell IPS画面RK3562タブレットアンドロイド、BT5.0+OTA+3D重力センシング+無線投影Android 14タブレット10インチ新登場、TECLAST P30タブレット10インチWi-Fiモデル、10GB+64GB+1TB TF拡張、1.8GHz 8コアCPU、WiFi 6モデルタブレット2.4G/5G WiFi、BT5.4+Widevine L1+GMS+6000mAh+Type-C+1280*800 IPS画面+OTG+顔認識+無線投影、フルメタルボディALLDOCUBE iPlay60mini Pro 8.4インチタブレットデュアルスピーカーステレオ顔認識6軸ジャイロAndroid14タブレットALLDOCUBE OS3.0HelioG99 16GB+128GB+512GB拡張1920×1200FHDWidevineL1 6050mAh PD18W 4GLTE 重力センサー 光センサー 明るさ自動調整 5MP/13MPカメラ

AIFENG の イヤホン は、 Bluetooth 5.4 の最先端技術を採用しています。 この イヤホン は、LEDディスプレイ、ノイズキャンセリング、長時間再生、自動ペアリング、Type-C充電、IPX7防水、片耳/両耳、小型/軽量、iPhone/ Android 適用、WEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲームに対応しています。

このイヤホンは、YEAHYOのオープンイヤーイヤホンブルートゥースイヤホンに似ていますが、より進化したBluetooth 5.3の骨伝導技術を採用しています。 このイヤホンは、快適なフィット感、コンパクトな設計、オープンイヤーヘッドホン、スポーツイヤホン、26g超軽量、こつでんどうイヤホン、マイク内蔵、耳を塞がない、圧迫感ゼロ、ながら聴き、操作簡単、長時間連続使用、Type-C充電式、急速充電、周りの音が聞こえるイヤホン、自動ペアリングに対応しています。

また、タブレット10インチ2024初登場のAndroid 14タブレット12GB+64GB+1TB TF拡張、Widevine L1+GMS認証+Type-C充電+6000mAh、BMAX I9Plus Wi-Fi 6モデル、アンドロイドタブレット1280*800 TDDI Incell IPS画面RK3562タブレットアンドロイド、BT5.0+OTA+3D重力センシング+無線投影Android 14タブレット10インチ新登場、TECLAST P30タブレット10インチWi-Fiモデル、10GB+64GB+1TB TF拡張、1.8GHz 8コアCPU、WiFi 6モデルタブレット2.4G/5G WiFi、BT5.4+Widevine L1+GMS+6000mAh+Type-C+1280*800 IPS画面+OTG+顔認識+無線投影、フルメタルボディALLDOCUBE iPlay60mini Pro 8.4インチタブレットデュアルスピーカーステレオ顔認識6軸ジャイロAndroid14タブレットALLDOCUBE OS3.0HelioG99 16GB+128GB+512GB拡張1920×1200FHDWidevineL1 6050mAh PD18W 4GLTE 重力センサー 光センサー 明るさ自動調整 5MP/13MPカメ





ExciteJapan / 🏆 125. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AIFENG イヤホン Bluetooth 5.4 タブレット Android 14

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

イヤホン Bluetooth ワイヤレスイヤホン AIFENG ブルートゥース イヤホンAIFENGブランドの新型イヤホンが発表されました。Bluetooth 5.4を採用し、長時間の音楽再生やノイズキャンセリング機能を搭載しています。

Read more »

AIFENG 最新モデル ブルートゥース ワイヤレスイヤホンAIFENG の最新モデルは、イヤホン ブルートゥース ワイヤレスイヤホンとしてリリースされました。このイヤホンは、LED ディスプレイ、ノイズキャンセリング、長時間再生、自動ペアリング、完全ブルートゥース、タッチコントロール、Type-C 充電、IPX7 防水、片耳/両耳、小型/軽量のiPhone/Android適用のWEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲームに対応しています。

Read more »

AIFENG Bluetooth ワイヤレスイヤホン LEDディスプレイ ノイズキャンセリングAIFENGは2024年限界突破のBluetooth5.4を採用したワイヤレスイヤホンを発表しました。このイヤホンはLEDディスプレイ、ノイズキャンセリング、長時間再生、自動ペアリング、完全ぶるーとぅーす、イヤフォン、タッチコントロール、Type-C充電、IPX7防水、片耳/両耳、小型/軽量、iPhone/Android適用、WEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲームの機能を搭載しています。また、YEAHYOオープンイヤーヘッドホンはオープンイヤーヘッドホン、骨伝導ヘッドホンの進化、イヤーカフ、耳を塞がないイヤホン、自動ペアリング、60時間使用可能、Type-C急速充電、Hi-Fi音質、音漏れ抑制、物理操作ボタン、超軽量設計、快適な装着感の機能を搭載しています。

Read more »

AIFENG の新しいイヤホン ブルートゥース ワイヤレスイヤホンAIFENG の新しいイヤホン ブルートゥース ワイヤレスイヤホンは、LEDディスプレイ、ノイズキャンセリング、長時間再生、自動ペアリング、完全ぶるーとぅーす、タッチコントロール、Type-C充電、IPX7防水、片耳/両耳、小型/軽量、iPhone/Android適用、WEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲームのサポートを搭載しています。

Read more »