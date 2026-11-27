人間の声色と変わらないAI音声が登場したことで、警察への虚偽通報が相次いでいることがアメリカで問題視されていると、海外メディアのNPRが報じています。

ユパ郡の警察当局は「以前は虚偽通報の声は比較的簡単に識別できました。 しかし、今では自然な音声になっています。 自然な間を挿入することもできますし、『えー』『たぶん、えっと、ちょっと考えさせてください』といった言葉も使えます。

とても自然に聞こえます」と述べ、問題が深刻化していると吐露しました。 サイバーセキュリティ団体であるPublic Safety Threat Allianceは、911通報センターに対する虚偽通報の発生状況を調査しています。2026年6月に専門家766人からの回答を基に調査結果をまとめたところ、通報受付担当者の約14％がAIツールを使った攻撃の標的になったと回答しました。 AI音声は数千円程度と非常に低価格で利用でき、人間と遜色ない声を出せます。 AIを使ってAI生成の音声を検出する技術もありますが、常に有効とは限りません。

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こうした技術により、緊急通報受付担当者が本当の声を判断することは特に困難になっているそうです。 専門家によると、虚偽通報にはいくつかの共通点があるそうです。 例えば、緊急通報の911に直接電話をかけることはないという点です。911にかけると位置情報や電話の所有者の名前といった情報がバレてしまうため、通報者はまず警察署などにかけて911通報センターに転送されることを狙っているとのことです。 こうした問題に対処するため、当局はAI音声を見分ける訓練も実施しています。