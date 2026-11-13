AI需要と電力インフラの摩擦、テキサス州知事選が市場に与える影響

米中間選挙後のAI株動揺の核心はデータセンター建設の停滞懸念にあります。テキサス州の新政権による認可停止方針と、巨大な電力容量を背景とした市場の警戒感を詳解します。

米国の中間選挙を終えた直後、 人工知能 （AI）関連株の株価が激しく変動している。市場投資家が警戒しているのは、AI技術そのものへの需要減退ではなく、AIを稼働させるための物理的なインフラ、特に巨大 データセンター の計画通りに建設が進むかどうかという点にある。

この変動の背景には、電力不足の深刻化、建設規制の強化、そして膨らむ資金調達コストという三つの新たな懸念材料が存在する。特に11月3日に行われた米州知事選の結果は、データセンター建設計画が集中する州で民主党候補が相次いで勝利したことで、市場に予期せぬ不確実性をもたらした。

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JPモーガン・アセット・マネジメントのデータによると、2028年に稼働が計画されているデータセンターの電力容量において、テキサス州は26.5ギガワット（GW）と突出した規模を誇っている。次いでオハイオ州が5.2GW、ジョージア州が5.1GWと続き、上位6州においていずれも民主党候補が知事選を制している。この状況は、AIインフラ整備の地理的集中が政治的リスクと直結していることを示している。

テキサス州の新政権方針と建設規制の停止

特に注目を集めているのはテキサス州の動向である。民主党の新知事ジーナ・イノホサ氏は、住民保護のためのルールが整うまでの間、新規データセンターの認可を一時停止する方針を明確に示した。これは、AI産業の成長を後押しするテキサス州の地位にとって重大な転換点となり得る。

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選挙直前の世論調査平均では、共和党の現職知事がわずかに優勢であったため、この選挙結果は市場に完全に織り込まれ切れていなかった。そのため、知事変更による規制強化の恐怖が株安を引き起こす要因となった。しかし、建設が一斉にストップするわけではないとの見方もある。

JPモーガン・アセット・マネジメントは、27年に完成予定の総量37GWのうち、すでに建設中の割合が75%を占めていると分析する。このため、短期的な影響は比較的小さいと判断している。一方、28年以降の建設分については、新政権の規制強化がどのような形で具体化するかによって影響度が読み切れない状態が続く。

電力容量の単位GWと巨大なエネルギー需要

なぜデータセンターの規模を「GW」という電力の単位で表現するのか。1GWは大型原子力発電所の原子炉1基に相当する規模の電力を必要とする。具体的な比較として、新潟県の柏崎刈羽原発は7基で計約8.2GWの電力を生み出すが、テキサス州の計画容量26.5GWはこれの3倍以上に達する。

テキサス州は2013年、データセンターを誘致するため、州売上税6.25%の免除制度を導入してきた。しかし、施設の急増によって税収の減少や電力料金への影響が社会問題化している。11月9日には、共和党の州上院財政委員長が税制優遇の廃止法案を提出し、政治的な対立が経済政策にも波及している。

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設備投資の損失と企業株価への影響

計画の変更は企業財務にも直接的な影響を与えている。SBGは将来のデータセンター建設に備え、発電設備を先行発注していたが、計画の見直しに伴い一部の設備が不要となった。これにより、返金されない前払い金や契約変更に伴う損失として約6000億円を計上した。

この発表を受け、電力設備メーカーのGEベルノバの株価は一時6%以上下落した。ただ、同社側は今回の損失が今後の業績に重大な影響を与えないとの見解を示している。また、発電設備市場では独シーメンスを含む3社が圧倒的な存在感を持っており、供給側の寡占構造が価格や納期に影響を与え続けている。

オハイオ州プロジェクトとインフラ費用の負担

オハイオ州でも「PORTS-Pike（ポーツ・パイク）」プロジェクトが進行中である。これは旧ウラン濃縮施設の跡地を利用した巨大データセンターの建設計画である。新知事が建設規制を掲げる中で、同プロジェクトは電力インフラの費用負担や地域社会への利益還元策にどのように取り組んでいるかが問われている。

日本経済新聞社のポッドキャスト番組「キャピマ！Global Chat」でも、ロンドンの編集委員・山下晃と投資情報媒体「日経ヴェリタス」の松本裕子が、こうした金融市場での注目話題を東京とロンドンをつないで詳めている。SpotifyやApple Podcast、Amazon Music、YouTubeなどで配信されており、公式アカウントのフォローで最新情報を入手可能だ。