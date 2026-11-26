アブライドのAI搭載配送ロボットが、ジャージー・シティ、ホーボーケン、フィラデルフィア、アーリントンへと展開を拡大し、歩道や交通、人による妨害に対応しながら走行しています。

しかし、高さ2.5フィート（約76センチ）のポールに赤い旗と、ライトが取り付けられた車体は、予想外の難題となった。 好奇心から、あるいは悪意から、人々がロボットの通過時にポールを曲げることがあったと、アブライドの広報責任者であるローラ・ロートン（Laura Lawton）氏は述べた。

時には、ポールを折ることもあった。 この問題があまりにも広範囲に広がったため、アブライドは破損や不正な操作を防げるよう、ポールを再設計する必要があったという。 アブライドのような企業は、夕食を届けたり乗客を乗せたりする自動運転車両の開発に、多くの時間とリソースを費やしている。 その取り組みの多くは、こうした車両のAI「ドライバー」の性能を高めることに加え、AIドライバーの性能向上と、AIの訓練に使うカメラやLiDAR（レイダー）センサーなどの技術の改良に向けられている。

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アブライドだけがこうした課題に直面しているわけではない。 例えばドアダッシュ（DoorDash）は、同社のDot（ドット）配送ロボットに注文品を積み込むため、レストランのカウンターから駐車場までのわずかな距離を運ぶ作業に、ギグワーカーを雇って報酬を支払っている。 これまでのところ、アブライドは主に都市部の複数の地域で配送を行っている。