AI警備「AI Security asilla」と人流解析「asilla BIZ」、初の世界遺産での実証実験 沖縄県・首里城正殿にて実証実験を開始

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げる株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上 剛、以下「アジラ」）と、一般財団法人沖縄美ら島財団（所在地：沖縄県国頭郡本部町、理事長 湧川 盛順、以下「美ら島財団」）は、美ら島財団が管理運営する 首里城 において、AI警備システム「AI Security asilla」と人流データ活用プラットフォーム「asilla BIZ」を活用した実証実験を開始したことをお知らせします。

首里城公園は、約450年にわたり琉球王国の政治、信仰、芸術文化の中心であり、王国の歴史と文化を今に伝える沖縄のシンボルです。2019年10月の火災で正殿などが焼失して以降、政府が定めた工程表に基づいて復元工事が進められてきました。 そして2026年11月23日、正殿の一般公開が始まります。 沖縄美ら島財団は、首里城公園や沖縄美ら海水族館、海洋博公園などの管理運営を担い、沖縄の自然・歴史・文化の継承と地域社会への貢献に取り組んできました。

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首里城の復興においては、デジタル技術を活用した来訪者の満足度向上や、観光施設の新たな運用のあり方に関する取り組みも進められています。 こうした流れの中で、沖縄美ら島財団は来場者を迎える体制づくりにおいても、テクノロジーの活用を検討してきました。

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「美らなる島の輝きを御万人（うまんちゅ）へ」という経営理念のもと、沖縄美ら海水族館をはじめ、海洋博公園や首里城公園など沖縄の豊かな自然や文化資源を活かした公園施設の管理運営を担う法人です。 財団内に設置された総合研究所を中心に、亜熱帯性動植物や海洋生物に関する専門的な調査研究、技術開発、教育普及活動を推進している組織です。

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