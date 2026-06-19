The news text discusses the challenges and opportunities in the intersection of AI and creativity in the game industry. It highlights the need for clear evaluation criteria and the importance of AI-driven efficiency and value creation.

技術進歩の速さと疲労感も率直に語られた。 カン氏は『今から開発して来月完成しても，来月使えるのか』が口癖だそうだ。 明確な答えはまだない。 最も重要なのは‘役に立っている’という実感。

中央組織としてイム氏は『韓国にAIの最前線を走る企業はまだない。 AnthropicやOpenAIのレベルにあってこそ先導者だ，という現実は受け入れざるを得ない。 だが1年何もしなければ何も得られない。。 だからAXを定義しやすい領域と適用しにくい領域がはっきり分かれる。

今は検証しやすい領域（自動化など，“面白さ”以外）に注力しているが，今後は創造性や判断が重要な不確実領域と向き合うことになる。 そのとき問いは‘AIが何を代替できるか’から。 クリエイティブ中心の産業だからこそ，メッシュを手作業で削る工程などをAIで楽にし，浮いた時間でより魅力的なアセットやサウンド，新手法に注力すれば，クリエイティブはもっと大きく広がる。 ’と前向きに述べた。

モデレーターは『WEFの報告書では，売上比のAI投資は通信・金融が上位でゲームは中位。 だが投資が少ないというより，“楽しさ”や人間的・芸術的な部分に力を注いでいるからではないか』と整理した。 AI-Readyなデータを構築。 グローバル企業ゆえEUのAI規則や各国の法律も考慮し，試行・制作・パブリッシングの領域を分けてガバナンスを築いている。

十分な価値があるならコストがかかっても問題ない。 例えば開発期間が1か月短縮されるなら，相応のトークン費用は十分に見合う。 トークン使用量や活用パターン，プロジェクト進捗を総合的に分析している。 KRAFTONはトークン費・エンタープライズシート・個人サブスクの3コストを一括で見るダッシュボードを構築。

コストの変動性については，カン氏が『下期コストの予測が最大の悩み。 日々データを入れても祝日一つで結果が変わる。 それでも作り続け，プロジェクト単位で必要予算を見積もれる時代を目指す』。 イム氏は『変動要因はベンダー側の裁量が大きい。

利用量が多い強みを生かし単価交渉を進めている。 価格競争の先に独占が生じる可能性に備え，組織・ワークフローの変化について，カン氏は『AIネイティブなワークフローの姿はまだ不透明。 まず既存業務を細分化・標準化し，各プロセス単位をエージェントが実行できる形に整理している。 AXを単なる効率化と捉えれば同じコンテンツを2$301C3倍量産するだけ。

重要なのは。 CS業務なら，マクロ的な定型回答を速く返すことではなく，業務の本質＝ユーザーの不便をいかに的確に解消するかにAXを適用すべきだ』と語った。 イム氏は『ワーク’と‘ワークフロー’の切り分けに悩んだ。 今は全社的インパクトを狙うプロジェクトで，現場の業務を一つのつながったチェーンとして再構築している。

Slackで依頼を受け処理して返す一連を，AIで自動化する取り組みを進めている』とした。 競合かパートナーか，という問いには両者とも‘仲間’と答えた。 イム氏は『韓国を代表する2社が本当に同じ悩みを抱えていると分かり，良き仲間に出会えたと感じた。 AXに取り組む皆が仲間だ』。

カン氏は『なぜ自分にこんな試練が’と一人で抱えていたが，VPと話すうちにKRAFTONも多くの悩みを抱えていると知った。 評価基準については，カン氏が『現在は業務がどれだけ具体化・エージェント化されたかで測る。 短期は時間とコスト削減＝キャッシュ効果，長期は新ワークフロー構築や会社の体質変化，これまで不可能だった価値の創出という定性面も評価に組み込む。 ジュニアへのメッセージとして，カン氏は『ゲーム産業は常に変化とともに成長し，技術が変わるたびに新たなチャンスが開かれてきた。 AIへの恐怖より’と語った





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AI Creativity Game Industry Evaluation Criteria Efficiency Value Creation

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