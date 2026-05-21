AI エージェントでビジネスプロセスを自動化するチャットプラットフォーム

株式会社〇〇が提供するチャットプラットフォームは、顧客管理・売上管理・請求書・発注書などのビジネスプロセスを自動化する機能を提供します。企業が登録することで、AI エージェントがアプリにデータを自動作成し、様々な分析や集計を自動で実行します。チャットで依頼するだけで各プロセスが完了し、効率的な業務管理を実現します。

株式会社〇〇を顧客管理に登録してだけで、AIエージェントがアプリにデータを自動作成します。 会社名を入力するだけで Web 検索と連携して業種・所在地・連絡先などの情報を自動補完するため、一件ごとに手入力する手間がありません。

これまで Excel に手作業で行を追加していた作業が、チャット一文で完結します。 月別売上を集計して、今月の担当別受注成績を並べてとチャットに送信するだけで、AI エージェントがデータの分析・集計をその場で実行します。 関数やピボットテーブルの知識は不要で、必要な切り口でのグラフ化・数値化まで自動で対応します。 経営会議や営業報告の準備にかかる時間を大幅に短縮できます。

請求書・発注書・領収書などの PDF ファイルをチャットに添付するだけで、AI エージェントが取引先・金額・日付などの項目を自動で読み取り、アプリへの登録まで一気に完遂します。 複数の PDF をまとめて添付すれば一括処理も可能です。 手入力による転記作業と入力ミスをゼロに近づけます。 データの登録・集計・レポート作成など、AI エージェントが一度実行した手順を記憶します。

次回以降はワンクリックで同じ手順を自動実行できるため、毎月末に売上を集計して Word にまとめるといった定期業務を完全に自動化できます。 記憶した手順はスキルとして組織全体で共有・再利用が可能となり、個々の担当者が実行していた業務手順が、誰でもワンクリックで実行できる組織の資産となります。 商談内容をチャットで話すだけで件数が自動登録・更新されます。 確度別・担当別の集計や営業会議用資料の自動生成まで対応し、営業活動の管理工数を大幅に削減します。

動きのない案件は AI が検知してアラートを送信するため、対応漏れの防止にも役立ちます。 注文内容をチャットで伝えるだけで受発注レコードを自動作成・更新します。 在庫状況の集計や発注履歴の検索にも AI が即座に対応します。 手入力によるミスや転記漏れを防ぎ、受発注業務全体のスピードと精度を同時に高めます。

日報の内容をチャットで入力するだけでレコードを自動作成します。 例えば、今月のチーム稼働をまとめてと依頼するだけで報告書を自動生成。 部署別・担当別の集計からレポート化まで、これまで手作業で行っていた業務をまとめて自動化できます





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