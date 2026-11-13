IEEE AccessへのAI論文投稿実験で架空引用とプレプリント参照により却下。科学的研究プロセスにおけるAIの役割と信頼性担保の今後を解説。

IEEE の研究者誠実性マネージャーが警鐘を鳴らす中、大規模言語モデル（LLM）を用いた論文作成実験が実施され、その結果として IEEE Accessへの投稿が却下されました。この事象は単なる技術的な失敗ではなく、科学的記録全体と長年築いてきた科学プロセスへの信頼を侵食する可能性があるため、深刻な課題として捉えられています。

AIによる論文生成プロセスの詳細

実験では、論文の各セクションを個別に生成させる戦略が採られました。一方のLLMが応答を拒否した場合でも別のLLMに切り替えたり、プロンプトを工夫したりするプロセスを繰り返しました。最終的に20回以上のプロンプト入力により、IEEE Accessのスタイルに沿った論文が完成しました。

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生成された文書は一見すると説得力があり、明確な「AIらしさ」は外見上確認できませんでした。ただし、曖昧な言い回しや物事を3つにまとめる傾向、定型的な接続詞の使用といった特徴は残っており、専門家の目からは直ちにAIと断定できるほどではなかったものの、いくつかの疑問点が生じています。

自動チェックと専門家による指摘

作成された論文をIEEE Accessに投稿した際、自動化された誠実性チェックにより偽造または検証不可能な参考文献、いわゆる「架空引用」が検出されました。Gemini自身に検証させた結果、論文の特定記述を裏付けるために7つの「現代のLLM関連の研究参考文献」が偽造されていると報告されています。

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さらに、研究誠実性チェッカーでも多数の架空引用が検出され、典型的な偽造の痕跡が見られました。専門家からの指摘では、論文の数学的記述が詳しすぎる点や、要約で略語が過剰に使用されている点、物理学的に断定しているが議論の余地が残されている点などが挙げられました。

結論として、AIの専門知識がないアマチュアでも表面上もっともらしい論文を作成できるものの、出版社の自動防御システムや査読者の目を現時点でごまかすのは困難であることが示されました。

自動化システムFARSの実験結果

次に、エージェント型AIオーケストレーションシステムであるFARSを活用した実験が行われました。FARSはアイデア出し、計画，実験の実施、執筆に4つの特殊なエージェントを使用し、タスクを自律的に実行するように設計されています。前回と同様に「LLM支援型光ソリトンダイナミクスモデリング」というテーマで論文を作成するよう指示しました。

FARSは21分で非常に詳細な文献レビューに基づいた研究提案書を作成し、実験を実行して投稿可能な最終論文の生成までを1日で完了させました。一見すると、生成された論文は明らかに人間が書いたもののように見える出来栄えであったものの、IEEE Accessへの投稿はまたしてもリジェクトされました。

具体的には、FARSが生成した論文の参考文献のほとんどが査読前のプレプリントであったことがIEEE Accessによって問題視されました。さらに、論文中の図に無意味なラベルが付いた線やランダムなドットが含まれており、随所にAI生成の痕跡が見つかりました。

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科学プロセスへの影響と今後の展望

この実験を通じ、AIが単に論文を偽造するだけでなく、研究プロセスそのものを変容させる可能性が示唆されました。FARSのような自動化された研究システムは、人間という科学的発見のボトルネックを解消し、将来的には「生きた知識グラフ」のような形になる可能性があります。

人間の役割についても、実験の実施から自動化された出力の検証やレビューへと変化する可能性があります。査読プロセスも変化し、AIが再現性チェックや統計的検証などを担当し、人間は「この研究は重要か？」というより高度な問いに集中することになるかもしれません。

一方でAIの利用は避けられないものであり、研究の進歩を妨げるべきではないという意見もあります。重要なのは、研究が「信頼でき、再現可能か」という点であり、AIを利用して発見に至るプロセスを証明する必要が出てくる可能性があります。

既にブロックチェーン技術などを活用してデータの信頼性を保証する試みも始まっているため、科学界全体でこれらの技術統合と誠実性維持の方針策定が求められています。