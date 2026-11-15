AI活用で10日で構築 自作音楽とアバターによるバーチャルコンサート「百夜ステージ」公開

筆者がAI技術を用いて開発した無料アプリ「百夜ステージ」がitch.ioで公開されました。自作音楽に合わせた自動ダンス動画とVRMアバターのコンサートを再現するシステムの詳細と開発背景を紹介します。

筆者は10年前のVRブーム以降、自分が作成した音楽に合わせて自動でダンス動画を作成し、好きなキャラクターによるコンサートを自由に設定・鑑賞できる環境の構築を長年目標としてきました。

UnityやUnreal Engineを活用して具体的なアプリ開発を試みた時期もありましたが、当時の技術力の不足から満足のいく成果を得ることができず、プロジェクトは早期に頓挫していました。

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AI進化とバイブコーディングによる開発実現

しかし、AIの性能が飛躍的に向上したことで、この分野でもバイブコーディングが可能になり、長年の夢を現実のものとする道が開かれました。

今回、筆者は「百夜ステージ（Hyakuya Stage）」という名前のアプリを作成し、ゲームや創作活動の公開サイトである「itch.io」を通じて無料で公開しています。

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このアプリケーションはアバター用のVRMフォーマットに対応しており、利用者は任意のVRMモデルに切り替えることで自分好みのキャラクターでのコンサートを楽しむことができます。

3D AI連携と独自システムの組み合わせ

同梱されているVRMモデルは、3D AIサービス「Tripo」と連携してVRMを作成できる「きゃらくる」というシステムを使用して制作されています。

単なるモデルの配置ではなく、事前準備としてAIが作成した曲を分析し、演出方針を決めてそれに合わせてアニメーションを選択する「Dance Composer」という専用アプリを開発しました。

さらに、歌詞の表示システム「JIZURA」で作成したデータをレイヤー化し、3D空間内で立体的に表示する独自システムを開発して組み込むことで、没入感のある体験を実現しています。

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短期集中開発と技術的な成果の総括

これらの複雑な作業工程には1週間を要しましたが、プロジェクト全体での作業時間は10日あまりで完了しています。

過去の挫折経験と最新のAI技術、そして独自の開発ツールを組み合わせることで、短期間で高品質なバーチャルコンサート環境を構築することに成功しました。

この「百夜ステージ」の公開は、個人開発者がAIツールを駆使してどのような創作活動を実現できるかを示す一つの事例となっています。