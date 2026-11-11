AI活用で業務効率化、ファイナンシャルアドバイザーの未来と課題

大規模言語モデルによるデータ分析の自動化が資産運用業務を変革。トークン課金のリスクや人間の判断価値について専門家が詳述する。

ソフトウェア開発者ではない筆者だが、基本的なITスキルを活用し、以前は手間がかかるため避けていたコーディング作業に取り組めるようになった。 大規模言語モデル （LLM）の登場により、自分が求める出力結果や確認方法を明確に指示できるようになり、業務のより多くの部分を自動化することが可能になった。AIは現在、私たちが利用しているさまざまなシステムや業務フローをつなぐ役割を果たすようになっている。

AIによる業務自動化の実践的効果

筆者は同僚に対し、どのようにAIを活用して仕事をしているかを見せたことがある。そのうちの1人からは、「AIを使ってデータ収集のプロセスを自動化し、顧客のポートフォリオを分析しやすくすることで、実質的にフルタイムの従業員1人分に相当する仕事量をこなしている」と評価された。このように、テクノロジーの活用によって生産性が飛躍的に向上している事例が増えている。

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筆者は2000年代後半に大学生だった当時、資産運用会社でデータ報告の仕事からキャリアを始めた。ファイナンシャル・アドバイザーが使うさまざまなソフトウェアを連携させるには、通常はExcel（エクセル）を使った手作業が数多く必要になる。以前は、この手作業に非常に時間がかかっていたため、貸借対照表の作成や報告サービスを提供できるのは、資産が1億ドルを超える顧客に限られていたのが現実であった。

今では、それよりはるかに少ない資産の顧客にも同じレベルのサービスを提供できるようになった。銀行口座や証券口座の把握は比較的簡単だ。一方、信託や事業の持ち分、未公開投資は、それぞれ資産の報告方法が異なるうえ、追加出資を求められたときに備えて現金も用意しておく必要がある。そのため、全体を把握して分析するには多くの手作業が必要になるという背景がある。

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複雑な書類処理の変革とコスト削減

それぞれの家族が約10件の未公開投資を保有していると想像してほしい。各投資からは、四半期報告書、追加出資の要請、分配通知、税務書類など、年間約10件の書類が発生する。合計3000件に上るこれらの書類は、1件ごとに熟練したアナリストが15〜30分かけて分析し、要点をまとめて当社のレポートに反映する必要がある。こうした書類の分析とレポート作成には、年間で750〜1500時間かかり、その大半の作業は各四半期が終わった後の数週間に集中していた。

AIを使えば、書類が届くたびにデータを抽出して整理でき、チーム全体で締め切りに追われる代わりに、1人のアナリストが内容を確認すれば済む。すべてのデータを1カ所に集約すれば、できることは大きく広がる。例えば、2〜3文の指示を入力するだけで、関連する正確な情報があらかじめ盛り込まれた顧客向けのメール全文を作成できる。その後、顧客に合った口調になるよう文章の内容を調整することも可能だ。

Claudeのようなファイナンシャル・アドバイザー向けAIツールは、業界に大きな変化をもたらすだろう。そして、筆者がこれまで構築してきたようなシステム連携を、ほかの人たちも利用できるようになる。これは、低コストの投資商品で知られるバンガード（Vanguard）やETFの普及、手数料の低下、ロボアドバイザー（インターネット上で資産運用を提案するAIサービス）の登場によって、ファイナンシャル・アドバイザーがこれまで何度も厳しい競争にさらされてきた流れの一つだと考えている。

人間だけの強みと技術的な懸念点

投資に人間の判断が必要である限り、ファイナンシャル・アドバイザーの仕事はなくならない。AIを使ったからといって、投資判断や運用成果が良くなるわけではない。家族の資産を将来どのように使い、何を実現したいのかという長期的な目標が明確であれば、市場の短期的な動きやニュースに振り回されずに済む。そこから一段掘り下げて、戦略的な計画を立て、進む方向が正しいのか、どのような機会があるのかを検討できる。

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さらに具体的な段階では、公認会計士（CPA）と連携して税負担を抑えることも重要だ。資産と負債の全体像を把握できれば、実際にどれだけ自由に使える資金があるのかが分かる。今では、私たちのビジネスの根幹である顧客との関係作りにより多くの時間を使えるようになった。筆者は、現在担当している顧客だけでなく、今後取引したいと考えている人についても、その人の資産状況や家族、事業、将来の目標まで幅広く理解するよう努めている。

筆者はもともとテクノロジーに強い関心があり、アンソロピック（Anthropic）がオンラインで行ったAIサービスの説明会・セミナーを見たときは、その内容に驚いた。しかし、最も懸念しているのは、料金体系が定額制ではなく、利用したトークン数に応じて課金される点だ。トークンの使用量をまだうまく管理できないユーザーにとっては、予想外に高額な請求につながる可能性がある。

専門知識を持つ人材がいない小規模な独立系投資顧問会社（RIA）では、信託の受益者である子どもの年齢を確認するといった簡単な質問をするだけでも、100ページに及ぶPDF文書をアップロードすることになりかねない。そうすれば、大量のトークンを消費することになる。社内で試算したところ、現在利用している定額制のライセンスではなく、トークン使用量に応じた料金プランにすると、費用は大幅に高くなることが分かった。将来的には、誰もがこのようにトークン使用量に応じて料金を支払うようになるのかもしれないが、トークン自体の単価は下がってきている。

顧客から情報を得る主な手段は、今でも彼らとの会話だ。会話には多くの微妙なニュアンスが含まれている。人間であれば、相手の言葉から、本当に伝えたいことをくみ取れる場合もある。一方、議事録作成ソフトは今でも頻繁に内容を間違えることがあるため、必ず人間が確認する必要がある。AIは強力なツールだが、最終的な判断と信頼関係の構築には依然として人間の役割が不可欠なのである。