AI最大のボトルネックは何か。X上の問いにGrokは「エネルギー」と答え、イーロン・マスクも「図星」と応じた。それでもエネルギー株は、地味だというだけでAIの話題から外されがちだ。ところがマスクの計算資源は、大半が借りたガスタービンで動いている。その電力を供給するソラリス・エナジー・インフラストラクチャー（Solaris Energy Infrastructure）の株価は、高値から40%近く沈んだ。投機しか知らないAI相場で、退屈こそが正解になるのか。

の投資とも違う。 AIを第一原理まで削ぎ落とすと、動力源はエネルギーに行き着く。 だから勝つのは、そのエネルギーを誰よりも多く、誰よりも効率よく、最も厚い利ざやでハイパースケーラー（巨大クラウド事業者）に届けられる企業だ。

マスクが進める計算資源の増強と、どの上場エネルギー企業よりも深く結び付いているのが、ソラリス・エナジー・インフラストラクチャー（Solaris Energy Infrastructure：以下、SEI）である。 それも機器を売るか、電力を売るか。 その差は大きい。 マスクのAI計算資源は、大半が電力会社から電気を買わず、移動式の天然ガスタービンを借りて動いているからだ。

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米調査会社のセミアナリシス（SemiAnalysis）が昨年まとめた推計によると、SEIが抱える1700MWの受注残のうち、67%に当たる約1140MWはマスク側の分だった。 SEIは直接リースと、合弁会社のステートライン・パワー（Stateline Power）を通じて、2027年初めまでにxAIへ1ギガワット超を供給する見込み。 タービンが稼働するほど、マスクとAI産業革命を信じるなら、超知能を全米に行き渡らせる上で、エネルギーほど大きなボトルネックはない。 SEIは、そこに賭ける手段の1つである。