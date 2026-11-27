米OpenAIの元チーフ・フューチャリストでAI研究者のジョシュア・アキアム氏は、11月13日に公開された講演で「機密保持は、これまでほど有効な防衛手段ではなくなる」と指摘した。実際にAIが未公開の科学的知見に独力でたどり着いた事例も出てきている。

AIスタートアップのエクサウィザーズ AI新聞編集長。 米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。 サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。

シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。 通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。 時事通信編集委員を経て2010年独立。17年12月から現職。 主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。

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』（15年）、『次世代マーケティングプラットフォーム』（07年）、『ネットは新聞を殺すのか』（03年）などがある。 企業や国家は、独自の技術を外部に漏らさないことで競争上の優位性を維持してきた。 しかしAIによる科学研究の自動化が進めば、技術を隠すことの意味が薄れていく可能性がある。 機密情報を盗まなくても、AIを使えば独力で同じ技術にたどり着けるようになるからだ。