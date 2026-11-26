ツーリズムEXPOジャパンのシンポジウムで、AIエージェントが予約や予定管理を代行する一方、感情共感や感性の表現など人間にしか生み出せない価値が重視される未来の旅行業界像が語られた。

円安や燃油高で日本人の海外旅行がコロナ禍前の水準に戻りきらない中、価格競争や団体ツアーの時代は終わり、一人一人の好みに合わせた 高付加価値 な旅が求められている。 旅行博「ツーリズムEXPOジャパン」で日本旅行業協会（JATA）が主催したシンポジウムでは、 旅行業界 におけるAIに奪われる業務と、人間にしか生み出せない価値の境界線について語った。

予約から決済まで完結するAIエージェント 人間に残る“ハイタッチ”の価値まず観光産業ニュースメディア「トラベルボイス」運営会社トラベルボイス（東京都新宿区）代表取締役社長CEOの鶴本浩司氏が「AIがもたらす旅行へのインパクト」をテーマに、旅行業界におけるAI活用の状況を説明。2022年から旅行計画や予約を支援するために生成AIを活用する動きが見られ始めたこと、2024年には自律的に行動して旅行予約まで完了できるエージェンティックAIが出てきたことなどを紹介した。

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「2026年になると生成AIにとどまらず、AIエージェントの話になっています。 生成AIは（何度も）質問しないと動きません。 一方でAIエージェントは最小限のプロンプトで自律的に動き『ここがゴールです』と示してたどり着くまで支援します」「1つ目の代替は予定管理などです。2つ目の効率化はホテルのチェックイン時に手書きしていたのが、パスポートをスキャンするだけでできる時代になってきていることです。