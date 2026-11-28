AIの進化に伴うデザイン業務の変化を背景に、機能だけでなくユーザーの感情やビジネス文脈を理解する人間の判断力が不可欠であると指摘。AIと人間の強みを組み合わせ、新たな価値を生み出すアプローチの重要性を解説する。

AIは急速に進化を続けており、これまで人間が担ってきた デザイン 業務の多くをサポートできるようになってきました。 しかし、AIが人間より多くの情報を処理し、複雑な画面やユーザーフローを設計できるようになったとしても、それがそのまま「より良い デザイン 」を意味するわけではありません。

なぜなら、デザインには単なる機能や画面設計だけでなく、ユーザーの状況や目的、感情、そしてビジネスの文脈を理解した上で判断する力が求められるからです。 AIは今後さらに“賢く（Smarter）”なるでしょう。 とはいえ、ユーザーやビジネスにとって本当に価値のある体験を生み出すためには、人間ならではの視点や判断が欠かせません。 これからの時代に求められるのは、AIと競争することではなく、AIの強みと人間の強みを理解し、それらを組み合わせながら新たな価値を生み出していくことです。

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ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。 その後、デザインR&D責任者、UX＆PX戦略責任者、デジタルマーケティング＆ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。 スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めた。 キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGoogle PlayやApp Storeの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともある。