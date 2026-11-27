2026年10月発売の「ESET HOME セキュリティ V20」は、ChatGPTやCopilotが示す危険リンクの警告やAIエージェントの不正動作の阻止に対応した。日常のAI利用に伴う脅威をどこまで防げるか検証していく。

調べものをするとき、検索するより先にChatGPTに聞く。 いまやそんな人も、珍しくないだろう。 私も、メールの返信文の作成やプログラミングの相談などに加え、最近ではAIエージェントにこれから書く記事について調べ物をしてもらったり、ときにはPCの操作まで任せる場面が多くなってきている。

たとえば、生成AIが回答とともに示したURLは、必ず安全なのか？ AIエージェントが自分の代わりにファイルを取得したり、プログラムを実行したりするとき、その中身の安全性は誰が確認しているのか？ 便利だからといって、すべてをAI任せにするのも少々心配だ。2026年10月28日に提供が開始された「ESET HOME セキュリティ V20」では、従来からの強固なマルウェア対策やフィッシング対策に加え、生成AIやAIエージェントの利用を見守る機能が加わっている。

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個人向けESETシリーズのスタンダードモデル「ESET HOME セキュリティ プレミアム」で利用できるようになった新機能を中心に、AI時代の個人PCのセキュリティについて考えていこう。 生成AIに質問すると、回答の根拠としてWebページのURLを示してくれることがある。 出典をたどれば、AIの生成した回答が正しいかどうかを自分でも確認でき、AIによる要約からこぼれた情報についても、出典元のURLの情報を自分で目視して拾うことができてとても便利だ。