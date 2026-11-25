現地時間の2026年11月23日、Anthropicが「企業がAIを導入すると仕事の進め方や雇用はどう変わるのか」を調べた報告書「Working with AI」を公開しました。

We spent two months interviewing 58 Anthropic customers, ranging from dentists’ offices to start-ups to hedge funds.

— Peter McCrory 聞き取り調査の結果、企業は知識労働のあらゆる分野でAIを導入していることが明らかになりました。 特に、非技術職にソフトウェア機能をもたらすためにコーディングエージェントを用いる事例が増加しているそうです。 また、AI導入における価値を「コスト削減」よりも「仕事の処理量の増加」や「サービス向上」に見出す事例が多いことも明らかになりました。 加えて、AIを使って作成された社内ソフトウェア100件のうち、80件は手作業の自動化、20件は既存ソフトウェアの置き換えであることも判明しています。

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以下のグラフは、AI導入の効果を活用事例ごとに分類したグラフ。 青色が「企業が生み出す成果の拡大」、赤色が「コスト削減」、オレンジ色が「従業員が得た恩恵」、灰色が「効果が得られなかった、または確認できなかった事例」です。 以下のグラフは、業務の流れや担当者の役割をAI導入がどのように変えたかをまとめたグラフ。 横軸がAI導入による組織変更の大きさを示したもので、右にある事例ほど個人ではなく組織全体に変更を強いた事例です。

縦軸は聞き取りで報告された事業上の価値を示したもので、上にあるほど事業上の価値が高いということになります。 グラフの右上にあるAI導入事例は「事業上の価値が高く、組織全体に大きな変更を強いた事例」で、左下にあるものは「事業上の価値は低く、個人にのみ変更を強いた事例」です。 以下の図は、AIを用いて作成された140個のソフトウェアを、利用目的とAIを用いて作成に携わった担当者の役割別に分類したもの。

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上部3行のオレンジ色の部分が技術職、下部7行の青色部分が非技術職を表しています。 技術職と非技術職で作成するソフトウェアの種類に明らかに違いがあることがわかります。 技術職では「製品・顧客業務」や「技術的インフラ」などに活用されているのに対して、非技術職では「社内業務」で利用するソフトウェアの開発にAIが活用されがちです。 このようなAIを用いた自動化が進んだことで、従業員が職を失った事例は調査対象となった58社中わずか2社でしか見られなかったそうです。

ただし、「AI導入を拒否した従業員を解雇した」と報告した企業が5社いました。 また、全体の約3分の2の企業が「AIを理由に採用を減らした」と回答し、9社が「AIを理由に外部委託を削減した」と回答した一方で、10社は「AIを理由に採用を増やした」と回答しており、効果はまちまちのようです。 AIを導入したある法律事務所では、AIが一部の文書の初稿を書くようになった結果、若手弁護士が起草を通じて学ぶ機会が減ったと報告しています。

そこで、法律事務所は若手とベテランが組み、AIの初稿を一緒に添削する工程を設けることで、若手が学ぶ機会を新たに生み出したそうです。 AIが担う作業が増えると人材育成の仕組みも変わる具体例として、Anthropicは報告しています。