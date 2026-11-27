ある調査によると、今後重要性が高まるリスクとして「AI・生成AI」を挙げた回答は半数を超えた。一方、AIのリスクに関する内部監査を「すでに実施」を選んだ回答者は5.7％にとどまる。同調査からは、内部監査が追い切れていない、AI以外の領域も浮かび上がった。

金融庁と東京証券取引所が2026年7月に改訂した上場企業の企業統治の指針「コーポレートガバナンス・コード」（注1）は、取締役会がリスク管理体制を整備する際の考慮事項に、サイバーセキュリティリスクへの対応が含まれ得ると明記した。

同コードは、取締役会が内部監査部門を活用し、リスク管理体制の運用状況を監督することを求めている。 国際資格の専門校を運営し、内部監査やAI監査の資格講座を手掛けるアビタスは2026年11月25日、「コーポレートガバナンス・内部監査に関する企業実態調査2026」の結果を発表した。 今後3年間で重要性が高まると考えるリスクを最大5つまで尋ねた設問では、「AI・生成AI」が56.3％と半数を超えた。 ところが、AI・生成AIのリスクを内部監査のテーマとしてどこまで取り上げているかを尋ねた設問で、「すでに実施」と答えたのは5.7％にとどまった。

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「1年以内に実施予定」（7.6％）と合わせても13.3％だった。 重要性が高まると考えられていながら、内部監査の関与が進んでいないリスクは、AIの他にもある。 同じ設問で最も多かったのは「サイバーセキュリティ」で、72.2％だった。