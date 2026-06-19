AIモデルの認知度スコアを算出するサービス「IN THE WEIGHTS」は、AIモデルの信頼性を評価することができるサービスです。AIモデルの認知度スコアは、AIモデルのトレーニングデータの品質や、AIモデルの設計や構成に影響することが考えられています。

AIモデルの驚異的な能力はさまざまなデータの重み付けを調整し、世界に関する知識やタスク実行を適切に表現することで発揮されます。 特定の人物名がAIモデルにおいて強く重み付けされているということは、その人物がトレーニング過程でどれほど重要視されたかということを示しており、AIモデルはウェブ上を検索しなくてもその人物について語ったり、表現したりできることを意味します。

IN THE WEIGHTSは「GPT-5.5」「GPT-5.4 Mini」「Opus 4.8」「Haiku 4.5」「Grok 4.20」「Gemini 3.1 Lite」「Kimi K2 0905」「DeepSeek V4」「Llama 3.3 70B」「Llama 3.2 1B」「GLM 4.7 Flash」「Mistral 3.2 24B」「Qwen3 8B」といった各種AIモデルについて、特定の名前がどれほど強く重み付けされているのかを調べられるサービスです。 IN THE WEIGHTSに特定の人名(例：田中太郎)が入力されると、これらのAIモデルに対して「田中太郎とは誰でしょう？ 最大10件の結果を表示してください。

それぞれに簡単な説明と信頼度を添えてください」といったクエリを送信します。 その結果をグループ化して信頼度スコアを割り当て、「STRENGTH SCORE」というAIモデルの認知度スコアを算出するとのこと。 IN THE WEIGHTSは、AIモデルの認知度スコアを算出することで、AIモデルの信頼性を評価することができるとのこと。 また、AIモデルの認知度スコアは、AIモデルのトレーニングデータの品質や、AIモデルの設計や構成に影響することが考えられています。

IN THE WEIGHTSは、AIモデルの認知度スコアを算出することで、AIモデルの信頼性を評価することができるとのこと。 また、AIモデルの認知度スコアは、AIモデルのトレーニングデータの品質や、AIモデルの設計や構成に影響することが考えられています。 IN THE WEIGHTSは、AIモデルの認知度スコアを算出することで、AIモデルの信頼性を評価することができるとのこと。 また、AIモデルの認知度スコアは、AIモデルのトレーニングデータの品質や、AIモデルの設計や構成に影響することが考えられています





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