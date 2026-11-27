＜今の米株式市況のベースにあるAIデータセンターへの投資ブームは急速にしぼみつつある＞ アメリカの長期金利の動きが不安定だ。株式も神経質な上下動を繰り返している。中間選挙での共和党の敗北が、AIデータ

アメリカの長期金利の動きが不安定だ。 株式も神経質な上下動を繰り返している。 中間選挙での共和党の敗北が、AIデータセンター建設のラッシュに水を差し、関連企業への評価が落ちたことが背景にある。

米金融・株式市場が崩れれば、それは2008年のリーマン危機のような世界的危機につながりかねない。 何しろ、アメリカという世界最大の市場が輸入力を失うのだ。 西欧では、18世紀頃からバブルが生起しては破裂することが繰り返されるようになった。 資本主義が悪いというより、人間が儲かりそうなものに投資を集中させると、それはバブルになって必ず破裂するという、お正月の餅を焼くときの原理だ。

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その伝でいくと、米経済という餅は今、極度に膨れて破裂する寸前に見える。 まずマネーストック（M2）は、リーマン危機以来、約3倍に増えている。 この間、GDPは2倍強になっただけだから、カネが余ってバブルが形成されやすい。 今のバブルは、AIのデータセンターへの投資ブームなのだが、これが急速にしぼみつつある。