AIツールLemonovationがExcel・Markdown出力機能を追加、社内企画書活用を大幅効率化

ペースメーカーズ株式会社は、生成AIによる新規事業企画書作成ツール「Lemonovation」にExcel形式とMarkdown形式での出力機能を導入した。これにより、生成された企画書を社内フォーマットやナレッジ基盤へ即座に展開でき、二次工程の工数削減と意思決定プロセスの高速化が期待される。

ペースメーカーズ株式会社は、企業が保有する強みや技術、アセットを基盤に、わずか5分で新規事業の企画書を自動生成できるAIツール『 Lemonovation （レモノベーション）』の機能拡張を本日発表した。

今回のアップデートにより、生成された企画書をExcel形式およびMarkdown形式で出力できるようになり、社内の事業計画書や稟議書テンプレート、さらには生成AIやNotionといったナレッジ管理基盤へシームレスに取り込むことが可能となった。 これにより、新規事業担当者や経営企画部門は、企画書作成後のフォーマット調整や情報転記に要する工数を大幅に削減し、アイデア創出から意思決定までのプロセスを一貫してAIが支援する環境を実現できる。

同社が2026年5月1日に開始したβ版提供以降、多様な業種の新規事業担当者や推進事務局から高い評価を受けてきた。 利用者のフィードバックからは、「最短5分で生成された企画書を社内フォーマットに合わせて再編集する作業が依然として残っていた」「アイデア出しの結果をナレッジ基盤に転記し、チームで磨きをかける工程に時間がかかる」といった二次工程の課題が浮き彫りになっていた。

今回のExcel・Markdown出力機能は、こうした課題を直接的に解決するものであり、生成されたビジネスモデルキャンバス、ペルソナ、PEST分析、競合・代替品分析、収益モデル、コスト項目、KPI、リスク仮説、市場規模といった各種情報を、項目別に整理されたスプレッドシート形式で提供する。 その結果、社内の承認フローやプロジェクト管理ツールへのインポートが瞬時に行えるようになり、企画書の「生成」から「活用」への移行がスムーズになる。

ペースメーカーズは、Lemonovationを通じて新規事業開発のプロセスを生成AIで標準化し、外部委託や一部のエース人材に依存しない社内イノベーション体制の構築を支援することを掲げている。 今回の機能拡張は、単なる資料作成ツールに留まらず、組織全体で生成された知見を活用し、事業意思決定に直接結びつけるという同社のビジョンを具現化する重要なステップである。 今後も利用者の声を反映しながら、AIとナレッジ基盤の連携を深化させ、企業が継続的に新規事業を創出できるエコシステムの提供を目指す





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