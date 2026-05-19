AIツールと営業マネージャーの仕事: より大きな成果への道とは？

AIツールの浸透が accélérantする現状に伴い、営業が施行する仕事に目覚めますし、マネジメントの仕事にも影響があることは、最近の予測では断言されています。著書を持つ川上エリカ氏やZVC JAPAN（Zoom Communications日本法人）という企業が、おこなったカンファレンスは、マネージャーの仕事に代わるものは何か、より大きな成果を上げるための道を模索する機会でした。

営業の現場にいま、AIツールが急速に浸透しつつある。 その対象は、個々人の仕事だけでなく、マネジメントの仕事にも及ぶ。 最近の予測では『近い将来、 営業マネージャー の業務の6割がAIによって代替される』とさえ言われている。

こうした話は、人間の仕事がAIに奪われる‘脅威’と捉えられがちだが、その反対に‘チャンス’にもなりうる。 AIで自動化できる仕事、AIが得意とする仕事はなるべくAIに任せ、人間の営業マネージャーが果たすべき本質的な役割に集中すれば、チームとしてより大きな成果を達成することもかなうはずだ。 著書を持つ川上エリカ氏は、多くの企業に欠けている‘営業オペレーションモデル（戦術設計）の構築と実践’だと指摘する。

ZVC JAPAN（Zoom Communications日本法人）が4月に開催した年次カンファレンス『Zoom Experience Day』では、川上氏をゲストに招き、現在の営業組織が抱える問題点から、AI時代の営業マネージャーあるべき姿、そこに向けた変革を可能にするAIツール『Zoom Revenue Accelerator』の価値などが議論された。 聞き手は、自らも営業マネージャーであるZVC JAPANの永井佐紀氏が務めた。 本記事でご紹介しているセッションは、以下のページからオンデマンド配信がご視聴いただけます。

合わせてご覧ください。 川上氏は、複数の企業で法人営業や営業マネージャーの仕事を経験したのち、BtoB向けのRevOps専門家として、顧客企業の営業組織におけるデジタルシフトや生産性が向上の支援を行ってきた。2024年に『RevOpsの教科書』を出版し、現在はインテリジェントRevOpsプラットフォームを提供するXactly日本法人で‘Go to Market’の責任者を務める。





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