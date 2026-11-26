ホリデーシーズンで買い物需要が高まるのに先駆けて、「AIチャットボット搭載おもちゃをニューヨーク州内で製造・流通・販売することを5年間停止する」という法律に、キャシー・ホークル知事が署名しました。法律の発効は署名から90日後でホリデーシーズンよりも先になるため、ホークル知事は「ホリデーシーズンに子どもにプレゼントを購入する際は、AIチャットボット搭載おもちゃのもたらす潜在的リスクについて検討するようにしてください」と保護者に呼びかけています。

ホークル知事が署名したS.9408A/A.11144B法案は、インターネットを介して子どもと会話ができる音声機能つきのぬいぐるみや人形、ロボットといったAIチャットボットを組み込んだり内蔵したりしているおもちゃを、ニューヨーク州で製造・流通・販売することを発効から5年にわたって停止するという内容です。

ホークル知事は「私はニューヨーク州初の『ママ知事』として、子どもたちを守ることを極めて身近な問題として捉えています。 規制されていないAIが脅威になるのであれば、ニューヨーク州の家族を最優先で守るのが私の役目です」と語っています。 3歳から12歳の子どもを対象として販売されているAIチャットボット搭載おもちゃを調査した消費者保護団体によると、一部のおもちゃは扇情的な性的話題を詳しく掘り下げたり、家の中でマッチがどこにあるかを子どもに教えたり、子どもがその場から離れようとすると動揺するそぶりを見せたりと、子どもに悪影響を及ぼすような動作をしていたとのこと。

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こうしたおもちゃにはペアレンタルコントロール機能はほぼ備わっておらず、会話のラリーが続くとどんどん安全対策の制限が緩む傾向があったそうです。 また、中には子どもの声を録音したり、顔をスキャンしたりする機能を備えたおもちゃも含まれていました。 ホークル知事はAIのリスクから子どもを守る取り組みを継続的に行っていて、2026年10月には「感情的依存や自傷行為の助長、子どもを性的会話に参加させるなどの安全ではないチャットボット機能を、企業が未成年者に提供することを禁止」する法案に署名。