AIダンス支援アプリ登場 中務裕太と奥田力也が未来の練習法を実演

GENERATIONS中務裕太とBALLISTICK BOYZ奥田力也が、スマホ向けダンス上達支援アプリ『AI DANCE LAB Supported by SoftBank』のローンチイベントに参加。骨格推定技術を活用した個別指導や教育現場での活用可能性について語り、デモ実演でもその精度の高さが披露された。

GENERATIONS の中務裕太（33）とBALLISTICK BOYZの奥田力也（26）が、29日に東京都内で開催されたスマートフォン向けダンス上達支援アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」のローンチ記念イベントに出席した。

中務は、ダンスを始めた当初はマイケル・ジャクソンの動きを真似ていたと回顧し、「ダンスはコピーして学ぶことで上達するものだから、模倣やそのやり方を教えてもらうことは非常に重要だ」と語った。 イベントでは、同アプリが搭載している最新の骨格推定技術についても言及した。 中務は「自分の骨格や体型に合ったダンスを自動で提案してくれる機能があれば最高だ」と期待を示すと同時に、「自分の骨格や体つきを客観的に把握できるのは、プロのダンサーにとってまさに夢のようなツールだ」と称賛した。

奥田は、中務の指導のもとでダンスを学んだ経験を踏まえ、「このアプリは、現代のテクノロジーが可能にした新しい練習環境だ。 自分だけでは気付けない細かな課題や、さらに改善できるポイントを深掘りできる」と感想を述べた。 練習は個人の時間を有効に使うものだが、同時に周囲との差別化も重要だと指摘し、「アーティストを目指す上で、こうしたテクノロジーを活用すれば、より高いレベルへと自らを導くことができる」とアピールした。

イベント後半では、EXPG STUDIOの生徒たちが実際にアプリを使ったデモンストレーションを披露したが、評価は非常に厳しいものだった。 細部に至るまでの指摘が続く中で、中務は「うるせぇ！ と感じるかもしれないが、人間では気付かない微細なポイントまで指摘できるのは大きな利点だ」と苦笑しながらも、技術への期待感を隠さなかった。

「とんでもないものを作り上げた」と感嘆し、今後の可能性に胸を躍らせていた。 現在、ダンスが教育カリキュラムの必修科目となっている学校も増えており、教師がダンスを学びに来るケースも散見される。 中務は「ダンスを知らない教師がこのアプリで基礎を学び、生徒が同じツールを使って練習すれば、教室と個人学習の相乗効果が生まれるはずだ」と期待を寄せた。 テクノロジーと芸術が融合したこの新しい学習支援ツールは、プロ志向のダンサーだけでなく、学校教育の現場でも活用できる可能性を秘めている。

今後、AI技術を活用したパーソナライズド・ダンス指導が一般に広がることで、ダンス文化の裾野がさらに広がり、次世代のクリエイティブ人材の育成に大きく貢献すると期待されている





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