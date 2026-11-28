AIタスク管理、AIプロジェクト管理ならスーツアップ！【3社限定】チームのタスク管理の導入をプロ経営者・小松が無料サポート！

2026年11月28日から12月4日までの期間に、スーツアップの無料お試しにお申込みいただきました中小企業診断士事務所でチームのタスク管理を導入する予定のうち3社限定で、当社代表者であり中小・中堅企業やスタートアップのバリューアップに実績のあるプロ経営者の小松自ら、チームのタスク管理の導入サポートを無料で行うキャンペーンを実施します。https://suitup.jp/contact-form/ 当社のシミュレーションによれば、仮に社員数30名の会社で、上司と部下間で1日2回8分のタスクの進捗確認が発生した場合、1ヶ月（営業日20日計算）で119万円ものコストがかかります。

中小企業にとって決して小さくないこのコスト負担額は、チームのタスク管理を導入し、チームのタスクの「見える化」をすることで大きく改善することができます。 しかしながら、株式会社ヌーラボ調べ（※ 2023年10月6日〜10月10日までの間、従業員1,000人以下の企業・団体に勤める経営者・役員・会社員を対象にした「タスク管理の現状や課題」に関する調査）によれば、タスク管理の方法は、主に個人のタスク管理のための利用が想定される「メールやカレンダー機能」が31.2％、「手書きのメモや手帳、ノート」が30.6％、「ビジネスチャット」が14.3％である一方、チームのタスク管理のための利用が想定される「Excelやスプレッドシート」は25.2％、「タスク管理専用ツール」は11.7％しかない状況です。

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そのため、当社では、まずはチームのタスク管理を導入することが、中小・中堅企業やスタートアップ（以下「中小企業等」といいます。 ）の労働生産性を高めることの第1歩だと考え、「中小企業診断士事務所応援キャンペーン」を行うことにいたしました。 中小企業診断士事務所では、企業診断・経営相談、事業計画の策定支援、各種補助金・助成金申請のサポート、コンサルティング報告書の作成、クライアントとの打ち合わせなど専門性の高い業務が多岐にわたります。