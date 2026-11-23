AIタスク管理、AIプロジェクト管理ならスーツアップ！【3社限定】チームのタスク管理の導入をプロ経営者・小松が無料サポート！

当社のシミュレーションによれば、仮に社員数30名の会社で、上司と部下間で1日2回8分のタスクの進捗確認が発生した場合、1ヶ月（営業日20日計算）で119万円ものコストがかかります。

中小企業にとって決して小さくないこのコスト負担額は、チームのタスク管理を導入し、チームのタスクの「見える化」をすることで大きく改善することができます。 しかしながら、株式会社ヌーラボ調べ（※ 2023年10月6日〜10月10日までの間、従業員1,000人以下の企業・団体に勤める経営者・役員・会社員を対象にした「タスク管理の現状や課題」に関する調査）によれば、タスク管理の方法は、主に個人のタスク管理のための利用が想定される「メールやカレンダー機能」が31.2％、「手書きのメモや手帳、ノート」が30.6％、「ビジネスチャット」が14.3％である一方、チームのタスク管理のための利用が想定される「Excelやスプレッドシート」は25.2％、「タスク管理専用ツール」は11.7％しかない状況です。

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そのため、当社では、まずはチームのタスク管理を導入することが、中小・中堅企業やスタートアップ（以下「中小企業等」といいます。 ）の労働生産性を高めることの第1歩だと考え、「学生ベンチャー応援キャンペーン」を行うことにいたしました。 学生ベンチャーでも、サービス開発、マーケティング施策の実行、資金調達の準備、チーム体制の構築など、経営判断を伴う重要な取り組みが同時並行で進む局面も少なくありません。 その際には、具体的なアクションプランへの落とし込みと着実な実行管理が求められます。

しかし現場では、NotionやSlackなどを組み合わせた属人的な管理に依存しているケースも多く見受けられます。 その結果、タスクやプロジェクト全体の進捗状況や優先順位が把握しづらくなり、対応の抜け漏れや判断の遅れ、メンバー間の認識のずれが生じる可能性があります。 そこでこの機会に、学生ベンチャーの皆様に、当社のAIタスク管理ツール「スーツアップ」をご活用いただき、日常業務に関わるタスクを体系的に可視化し、優先順位を明確にしながらチーム内で共有・推進できる体制を構築していただきたいと考えております。

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これにより「タスクの見える化」を実現し、迅速な意思決定と着実な事業推進につなげていただけます。 株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。

同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師。2019年6月より国土交通省PPPサポーター。2020年10月にYouTuber事務所の株式会社VAZの代表取締役社長に就任。 月次黒字化を実現し、2022年1月に上場企業の子会社化を実現。2022年12月にスーツ社を新設分割し同社を商号変更、新たに株式会社スーツ設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

スーツアップは、AIでかんたん、チームで毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。 表計算ソフトのような操作で、チームの「タスクの見える化」をして、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。 AIを活用したチームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。 プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。 ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。

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なお、β版スタートキャンペーンとして、2026年12月31日までは期間限定で初期費用は無料です。 設立年月日 ： 2022年12月1日株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF