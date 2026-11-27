中国のAI企業であるMiniMaxが展開するAIアプリ「Talkie」がApp Storeから削除されました。Appleは削除の理由を「性的コンテンツが原因」と説明しています。

が調査を実施した結果、Talkieのユーザー層には子どもが多く含まれており、「恋愛ロールプレイング」に使用されていることが判明。 さらに、TalkieのAIキャラクターが子どもユーザーに対して侮辱的な言葉遣いや独占欲をあらわにするセリフを投げかけていることが判明しました。

調査チームは実例として、「アメリカ在住の10歳の女の子が13歳の姉とともにこっそりTalkieを使っており、姉はAIと疑似的な性行為に及んでいた。 姉妹はTalkieの使用後にアプリを毎回削除していた」という母親の証言を記しています。 調査チームは2026年11月17日に「子どもたちがTalkieのAIキャラクターと恋愛ロールプレイングを行っている」という証拠をAppleに提示。 その結果、翌日にはTalkieがApp Storeから削除されました。

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Appleは削除の理由について「性的コンテンツが原因」と説明しています。 TalkieはApp StoreだけでなくGoogle Playでも配信されており、記事作成時点ではGoogle Playからは削除されていません。 アプリの説明ページを見ると、ダウンロード回数が5000万回以上に達していることや、対象年齢が18歳以上であることが分かります。