AIキャラクターによる会話サービス、シャープ製品、ケーブルなど

本サービスは、当社独自の生成AI技術を活用しています。AIキャラクターとの自然な会話を実現するとともに、気持ちに寄り添う‘共感知性’と、意図をくみ取る‘探索知性’により、ユーザーにあった会話を展開します。また、シャープ製品やケーブルなど、さまざまな製品やサービスを紹介しています。

本サービスは、当社独自の生成AI技術を活用しています。 AIキャラクターとの自然な会話を実現するとともに、気持ちに寄り添う‘共感知性’と、意図をくみ取る‘探索知性’により、ユーザーにあった会話を展開します。

会話が楽しめる‘トーク’では、日々の出来事やふと思いついたこと、もっと深く知りたいことなど、さまざまなテーマについて、ユーザーに寄り添った話し相手になります。 たとえば、『今日はうれしいことがあったよ』と話しかけると、一緒に喜びながら、出来事について質問し、会話を弾ませます。 過去の会話を踏まえた応答もできるので、やり取りを重ねるごとにAIキャラクターとの絆を深めていただけます。 『番組おすすめ』では、コンテンツ選びをお手伝い。

『笑いたい』『リラックスしたい』など気分を伝えると、AIキャラクターが会話しながら意図をくみ取り、おすすめのコンテンツを提案します。 また『使い方ヘルプ』では、テレビの設定や操作方法に関する相談が可能です。 シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。 経営信条『二意専心 誠意と創意』に基づき、コーポレートスローガン『ひとの願いの、半歩先。

』を定め、人々の‘暮らす’と‘働く’のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、『新しい文化’を創造する企業を目指しています。 【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】、【MS Office2019 H&B 搭載 】、第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属。

【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン。 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)。

Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)。 Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト。

Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン) USB PD対応 MacBook Pro iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro/Air MacBook Pro/Air 各種対応 ブラック





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