相次ぐサイバー攻撃で悪用が指摘されるのが、自律的にAI（人工知能）に指示を出し、目的を遂行するAIエージェントの存在だ。質問に答えるだけの対話型AIと異なり、…

相次ぐサイバー攻撃で悪用が指摘されるのが、自律的にAI（人工知能）に指示を出し、目的を遂行するAIエージェントの存在だ。 質問に答えるだけの対話型AIと異なり、自ら計画を立てて試行を繰り返すシステムで、これによりサイバー攻撃の高速・大量化が進んだとされる。

AIエージェントの脅威にどう対抗すればいいか。 インターネットセキュリティー会社による攻撃の実演を通じ、糸口を探った。 自動で攻撃完了 「今、異常な短時間アクセスを確認しました」。 東京都千代田区の経済安保対策会議・展示会の会場で「Sola．com」（ソラコム、仙台市）の高橋洋人社長がサイバー攻撃の実演について解説した。

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攻撃は、ショッピングモールサイトのトップページを書き換えるという想定。 外部との接続を遮断し、実在するサイトが攻撃対象にならないように配慮して行われた。 開始後間もなく実演用のダミーサイトの管理状況を示すモニターに「気になる動きを確認中」と表示された。 攻撃の前段階に当たる「偵察行動」が検知されたのだ。 3分ほどで「改竄を確認しました」。

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サイトのページは真っ白になり、その後は送金を求める画面に差し替えられた。 この間、高橋さんがコンピューターに触れることはなく、攻撃は自動で完遂された。 いたちごっこ懸念 実演に使われたAIエージェントは「ARTEX（アルテックス）」。 もともとはシステムの脆弱性を発見し、侵入可否を調査する「ペネトレーションテスト」の効率化のために公開された。

一方、発見した穴を「侵入経路」として悪用することで、不正アクセスに用いられるように。 中国政府系のハッカー集団がARTEXを用い、世界の数百の組織に自動化された攻撃を実施していたとの報道もある。 ただ高橋さんによれば現在ARTEXで攻撃しようとしても、指示を受けるAIの「ガードレール」（安全装置）に触れ、実行できないケースが増えた。 悪用に関する報道が相次いだことなどから、AIを提供する企業が対策を講じたとみられる。