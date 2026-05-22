AIアシスタントが会社内のコミュニケーションワークフローを自動化、従業員の行動を監視する企業のAI活用

AIアシスタントが、企業のコミュニケーションワークフローを自動化し、従業員の行動を監視する企業向けのAI活用が進んでいる。マイクロソフト（Microsoft）はTeams、Outlook、Word、ExcelにCopilotを統合しており、AIアシスタントが会議の要約、メッセージの判断、アクションアイテムの特定、データ提供を行う。グーグル（Google）のGeminiは、ワークスペース内でAIがメール、ドキュメント、カレンダー、チャットを分析し、インサイトや自動ワークフローを生成可能。エンタープライズAIスタートアップ「グリーン（Glean）」は、社内システムから回答やインサイトを引き出せる。これらのAI活用は、法的・技術的には雇用主が社内のSlackワークスペースで生成されたデータを所有しており、サブスクリプションや社内ポリシーに応じて、メッセージの保持・エクスポート・分析が可能である。

AIを活用して社内情報を収集しているのは、セールスフォースだけではない。 マイクロソフト（Microsoft） はTeams、Outlook、Word、ExcelにCopilotを統合しており、 AIアシスタント が会議の要約、メッセージのスキャン、アクションアイテムの特定、社内全体のデータを活用した質問への回答を行えるようにしている。

グーグル（Google）もWorkspace内のGeminiで同様の戦略を推進しており、AIがメール、ドキュメント、カレンダー、チャットを分析してインサイトを生成し、ワークフローを自動化できるようにしている。 シリコンバレーで最も注目されるエンタープライズAIスタートアップの一つであるグリーン（Glean）は、Slack、Google Drive、Jira、Confluenceなどの社内システムから回答やインサイトを引き出す職場向け検索エンジンと自社を位置づけている。

法的・技術的には、雇用主は原則として社内のSlackワークスペースで生成されたデータを所有しており、サブスクリプションのレベルや社内ポリシーに応じて、メッセージを保持・エクスポート・分析することができる。 つまり従業員は、ダイレクトメッセージを含め、会社が提供するコミュニケーションプラットフォームに書き込んだ内容は、雇用主にアクセス・保持・閲覧される可能性があると認識しておくべきだ。

Business Insiderは以前、メタ（Meta）がAIエージェントのトレーニングを支援するためにキーストロークやマウスの動きなど、従業員の行動を追跡する社内ツールを導入したと報じた。 また、マイクロソフトはTeamsに職場追跡機能を追加し、社内のWiFi接続に基づいて従業員のオフィス所在地を自動更新できるようにしている





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