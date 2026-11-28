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Webサイトやブログ、ソーシャルメディア、オンライン広告、電子メールなど、インターネット上で情報を伝えるための文章作成・編集スキルである「Webライティング」。 Webライティングでは、読者の関心を引きつけ、情報をわかりやすく伝えるスキルが求められ、適切なキーワード選定やわかりやすい文章構造の作成、読み手のニーズ・興味を考慮したコンテンツ提供などが重要です。

また、SEO（Search Engine Optimization：検索エンジン最適化）の観点からも、検索エンジンのアルゴリズムに対応するために、適切なキーワードの使用やコンテンツの質の向上が必要です。 C&R社では、株式会社フミニティ代表でフリーライターのおおしま りえ氏にご登壇いただき、Webライティングの基本をお伝えするセミナーを開催しています。

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C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。 今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。