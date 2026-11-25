ガートナーは、2030年までにAIが奪う仕事よりも多くの仕事を生み出すと予測しています。新興技術やスキルの変化に関連するレイオフは、すでに起きています。

「必要とされるスキルが急速に変化しており、専門サービス業やビジネスサービス業、金融業、情報産業では、転職や離職が増え、その結果、雇用がさらに不安定になると考えている」とバショーはBusiness Insiderに語った。

再就職支援や経営幹部向けのコーチングを手がけるチャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス（Challenger, Gray & Christmas）によると、アメリカでは2026年1月から10月までに、AIを理由とする人員削減が10万人以上発表されたという。 人員削減の理由としては、AIが2番目に多く、最も多かった理由は市場環境や経済情勢の悪化である。 。

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クリスティーナ・エストゥピニャン（Cristina Estupiñán）は、解雇されて新たな仕事を探していた際、応募先の企業からAIの活用に意欲的かどうかを尋ねられることに、あまりいい印象を持っていなかった。

「AIのどこに魅力を感じているのか、適当に話を作らなければならない。 率直に言って、AIにはまったく魅力を感じていない」と、ソフトウェア開発に携わっていたエストゥピニャンは以前、Business Insiderに語っている。 を利用して退職することを決めた。 その理由の一つは、AI技術が急速に進歩し、仕事でもAIへの対応が求められるようになったことに、前向きな気持ちになれなかったからだという。

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ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）のチーフエコノミスト兼グローバル投資調査部門責任者であるヤン・ハチウス（Jan Hatzius）は、「2027年も ものの、その後の数年間は『AIの導入がさらに積極的に進む』ことで、失業率が上昇する可能性がある」と説明する。 ただし彼は、こうした影響は一時的なもので、AIによって大量の雇用が失われる事態にはならないとの見方を示している。 ラブロックは、「AIが雇用に与える影響は業界によって異なる」と言う。

彼によると、政府機関は、「業務の効率化や人員削減、運営コストの削減を重視する傾向があり、雇用が減少する可能性が高い」という。 一方、サービス業では、AIによる生産性の向上で従業員1人当たりの収益が高まり、雇用が増える可能性があると彼は指摘している。 を懸念している。 ピュー・リサーチ・センター（Pew Research Center）の調査によると、オーストラリアと韓国ではそれぞれ76％の人が、今後20年間でAIによって自国の雇用が減少すると考えているという。

この数値は調査対象となった37カ国の中で最も高い。 一方、雇用の減少を予想する人の割合が最も低かったのはナイジェリアとフィリピンで、いずれも26％だった。

「こうした傾向は、カナダ、フランス、シンガポール、スウェーデンなどの高所得国だけでなく、インド、インドネシア、マレーシアなどの中所得国でも見られる」