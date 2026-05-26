AIの進化は、人々の能力と記憶に影響を与える。研究者は、AIを使うことで、人の能力や記憶や学習がいかに素早く、しかも否定的な影響を受けるかを明らかにしている。

研究の中でAIを使う利点は、学者や学生の間で共有されている。 これには、アイデアに異議を唱えたり、解決策を協働で検討したりするといった使い方が含まれている。 英オックスフォード・ブルックス大学の講師の1人は昨年6月、BBCに対し、「責任ある形で使われる場合、AIツールは学生が学習内容の中でも特に重要な部分に注目し、自分自身の発達を自分で向上させられるようになる」と述べた。

文字、画像、動画、音声などでますます複雑な指示に応答できる生成AIは、急速なペースで開発が進んでいる。 チャットボットは単純な補佐役から、おしゃべりな伴侶へと進化した。 画像生成では、写真のようにリアルなコンテンツを作成する能力が危険なほど高まった。 最新の高度モデルは、数十年前のソフトウエアのバグを発見しつつあると言われている。

グリニッジ天文台のロジャーズ氏は、ウィキペディアのような従来のツールでは、「何かに関心があれば、おそらく根本的な情報源に立ち返って確認することができたし（中略）その信頼性を確かめることができた」と述べた。 英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）のアヌシュカ・シュミット准教授（情報システム）は、「過度な依存など、技術によって生じる有害で意図しない影響は、新しいものではない」と話す。

しかし、人間のように多くの作業をこなせる会話型AIシステムによって、「仕事や学習、あるいは余暇といった場面で、認知作業をするための努力、何かや誰かとかかわったりするための努力を、人は劇的なまでに放棄しやすくなった」のだと、シュミット氏はBBCに話した。 シュミット准教授によると、いわゆる「認知の外注」に関するさまざまな研究が、「AIを使うことで、人の能力や記憶や学習がいかに素早く、しかも否定的な影響を受けるか」を明らかにしている。 それだけに今後は、いつどこでAIを使うかを考えていくことが重要だと准教授は述べた。

たとえば米グーグルの検索エンジンでは、これまで検索結果の上部に表示されていた要約文やリンク一覧が、AIによる概要にとって代わっている。 同様の取り組みは、TikTokやXといったソーシャルメディアでも見られる





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