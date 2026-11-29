誰もがAIを使えるようになり、コーディングの巧拙より発想と設計の差が問われ始めています。ギリシャ神話のアルゴナウタイを題材にしたゲームと、ポストパンク風に再構築された楽曲の仕組みを解説します。

人類にとって最も強力なツールとされるAIを誰もが手にできるようになったことで、ゲームや音楽などのクリエイティブ分野における競争の条件が変わりつつあります。従来はコーディングやエンジニアリングの技術が上手いこと、つまりスキルや効率が決定的に重要でした。しかし現在はAIが、そうした作業を簡単かつ効果的にこなすようになっています。

この変化を象徴する題材として取り上げられているのが、ギリシャ神話の英雄たち、アルゴナウタイを扱ったゲームの第1部です。古代コルキス王国は現在のジョージアにあり、ゲームの舞台となる地名としてクタイシにもあったといわれています。見た目はアジアの操り人形劇のスタイルで、プレイヤーは船を操り、コインの代わりに金羊毛を集めていきます。

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見慣れた場所を体験として届ける設計の狙い

見慣れた場所を写真のようにそのまま見せても、プレイヤーは興奮しにくいという考え方が、この作品の設計の出発点になっています。ゲーム内で扱われる場所は、既に知っているものを再確認させる段階にとどまってしまうと、関心を引けないと示されています。

たとえば、クタイシの名所であるホワイトブリッジも、写真で見せるだけでは「知っているもの」にとどまります。一方で、その場所を体験として差し出すことで、はじめてプレイヤーの目に留まるというのが設計上の考え方です。つまり、既知の風景を操作可能な出来事に変えることが、興味を生む鍵になります。

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作品の見た目と遊びの仕組みは、この体験化を支える役割を担っています。人形劇風のビジュアルは、古代神話の物語を親しみやすい形で伝えるための手段として位置づけられています。プレイヤーは船を操作しながら金羊毛を集めるため、神話の舞台を自ら動き回る感覚で追体験できる構成になっています。

ポストパンク風の再構築が生む聞き手の関心

サウンドトラックは、独自の歌詞を持つエスノ・エレクトロニックのスタイルで制作されています。エスノ・エレクトロニックとは、伝統音楽や民族音楽と電子音楽を組み合わせたジャンルを指します。音楽面でも、既存の要素を新しい文脈に置き換える手法が使われています。

元の曲はメインのメロディから直接始まります。新バージョンも同じように始まりますが、楽器がグランジなエレキギターとエレキベースに変わっています。メロディも拍の数え方も、ポストパンクでは一般的ではない元のままであり、この点が曲の個性を支えています。

親しみのある特徴を残しつつ、そこに未知の要素を混ぜることで、聞き手はまだ何の曲なのかすぐには判断できません。なじみのある輪郭と予想外の音色が同時に提示されるため、聞き手は曲を最後まで聴き進める動機を得ます。この構造は、ゲームで見慣れた場所を体験に変える設計と共通する考え方といえます。

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開発者の経歴と今後の活動予定

今回の制作に関わる人物は、インディーゲームデベロッパーのよんとんトマチンのメンバーとして活動するヤムニャン学園の名義で、『ふりかけ☆スペイシー』を開発したことが明らかにされています。ゲームと音楽の両分野にまたがって創作を続けている点が特徴です。

著書には『海外ゲーム音楽ガイドブック ビデオゲームからたどる古今東西の音楽』と『楽曲派アイドル・ガイドブック ももクロ以降のアイドルソング再考』があります。また、『ユリイカ2025年12月臨時増刊号 総特集＝大貫妙子』や『DAWN N°2』などへの寄稿も行っており、音楽評論の分野でも活動の幅を広げています。

今後の活動としては、毎週新高円寺で直接会える機会があることが示されています。ゲームや音楽に関心を持つ読者にとっては、作品の背景を直接たずねられる場として注目されるでしょう。AIが制作の初期的な技術障壁を下げつつある今、どのような体験を設計するかという視点が、作品の評価を左右する要素になっていくと考えられます。