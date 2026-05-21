AIがプレスリリースの内容を理解する能力を高めるために、Googleは重要な内容をテキストで利用できるようにすることを求めています。従来のSEOとAIの回答に引用される情報設計では、求められる要素が異なります。本ガイドでは、その違いを整理したうえで、これからの広報・PRが取るべきアプローチを示しています。PR TIMESでは、基本は1プレスリリース1テーマと案内しています。新サービスの発表に、会社紹介、採用、提携、調査結果、将来構想まで詰め込むと、何がニュースなのかがぼやけます。AIに参照されやすいプレスリリースは、情報量が多い文章ではなく、論点が整理された文章です。IDEATECHは2010年から戦略PR支援を行い、累計800社以上の企業を支援してきました。リサピー(R)は、2,500件以上の実績を持ち、調査企画・アンケート実査・集計・プレスリリース制作までを一つにつないだサービスです。支援した調査PRが月5本以上Yahoo!ニュースに取り上げられたり、150以上の専門媒体に転載・掲載されたりした実績があります。10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。

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