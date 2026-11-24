AIがLeanで検証可能なが人間には理解困難な証明を生成した場合、数学界はどう受け止めるか。複数の数学者や論理学者が、証明の正しさ、美しさ、理解可能性、そして人間とAIの協働の可能性について意見を述べている。

インタビューで繰り返されたのは、「AIが、 Lean で検証済みでありながら人間には理解できない リーマン予想 の証明を作ったら、どう感じるか」という質問です。 単にAIが難問を解けるかではなく、正しさが確かめられた証明に、人間の理解が伴わなかった場合を問いかけています。

インペリアル・カレッジ・ロンドンのケビン・バザード氏は「ボタンを押すだけで、リーマン予想の証明が10億行も出力されるものの、関数や数を次々に定義する理由は説明されない。 延々と続くそのような証明を想像すると、自分にはおかしく感じられる」と、現状をユーモラスに受け止めています。 バージニア大学の数学者であり、Axiomの創設メンバーでもあるケン・オノ氏は、証明によって得られる知識と証明に求める美しさの両方に触れています。 リーマン予想が正しいと仮定した論文は数百から数千に上り、証明されれば数学の知識は大きく進みます。

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一方、数学にロマンを求める立場からは、「人間が関わり、美しいと感じられる証明」が望まれているとのこと。 たとえAIの証明が美しくなかったとしても、概念的に美しい証明を探す価値は変わらないという考えです。 論理学者のエリオット・グレイザー氏は「人間には理解しにくい証明」という発想自体に興味を示しています。 一方、ウィスコンシン大学マディソン校の数学者であるジョーダン・エレンバーグ氏は「誰も読めない200億トークンのLeanの証明があっても、それを自分にとってのリーマン予想の証明とは考えない」と述べています。

Leanの開発者であるレオ・デ・モウラ氏は、リーマン予想の定式化を確認し、複数の異なる検証用カーネルで証明を調べ、結果が一致するかを確かめるという証明を検証する手順を説明し、「正しさに高い確信が得られれば、当初は誰にも理解できなくても大きな成果になる」と評価しました。 デ・モウラ氏は研究者が証明を分割し、一部分ずつ調べることで理解を進められると考えています。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校の著名な数学者であるテレンス・タオ氏は、「問題が解けることと、概念的に明快な説明が得られることは必ずしも一致しない」と指摘します。

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たとえば、平面上の地図を隣り合う領域が同じ色にならないよう4色で塗り分けられるという「 」は、コンピューターを用いて膨大な場合分けを検証することで証明されました。 しかし、タオ氏によると、概念的に明快な証明は依然として得られていないとのこと。 リーマン予想についても美しい証明を得るためには、新しい数学やこれまで結び付いていなかった分野のつながりが必要になるのではないかと述べています。 タオ氏は人間が関与せず一度で答えを出す方法より、人間と強力なAIツールの協力に可能性を見ています。

こうした難問が、AIの支援を受ける優れた研究者によって解かれることは想像できると話します。 ただし、実際の協力の形は、現在想定されているものと大きく異なり、まだ存在しない方法になる可能性もあるとしています。 トロント大学のダニエル・リット氏は、人間が証明を理解できない理由として「説明が不十分な場合」と「人間が一生をかけても読み切れないほど証明が複雑な場合」の2つを挙げています。 後者の場合、もともと正しいと強く信じている予想への確信が高まる価値はあっても、数学者としての生活はそれほど変わらないと述べています。

一方、理解できる余地がある証明なら、多くの数学者が読み解こうとし、その作業にもAIが協力できると考えています。 Google DeepMindなどに所属するアダム・ブラウン氏も、証明することと理解することが分かれる可能性に注目しています。 ただし、AIは証明の生成だけでなく、その解釈や説明でも人間を上回るようになるのではないかと期待しています。 自身が専門家であっても知らないことを、大規模言語モデルが辛抱強く説明してくれる経験を紹介し、その能力が新しい数学にも及べば、複雑な証明を分解して説明できると述べています。

ラトガース大学の数学者であるアレックス・コントロヴィッチ氏は、数学に取り組む理由は「理解したいからだ」と強調しています。 コントロヴィッチ氏は、AIが長大な証明を出力しても、それだけで満足せず、どうやって解いたのかを尋ねると話しました。 また、人間の直感には誤りがあるため厳密な証明が必要ですが、証明によって理解を確かめることと、理解そのものは同じではないと説明しています。 スタンフォード大学のヨハネス・シュミット氏は、AIの進歩を応援する気持ちと、その速度に対する懸念を語っています。

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AIがリーマン予想を証明したと発表する日への期待を示す一方、進歩が非常に速くなった場合、AIが人間の利益に沿って行動し続けるかという問題も挙げています。 MITのアンクル・モイトラ氏は、AIによって問題を解くコストが下がると、数学や理論計算機科学で評価されるものも変わる可能性があると述べています。 ある種の問題解決は安価になり、以前ほど高く評価されなくなるかもしれません。 一方、リーマン予想のような大問題を解くために必要な優れた手法には、引き続き価値が認められる可能性もあるとしています。

終盤に再び登場したオノ氏は、「問題が解けても数学の営みが終わるわけではない」と語り、「解決した問題から学んだことは新しい問題や予想を生み出すために使われる。 整数や素数について知ろうとする探究はその先も続くだろう」と述べています。 なお、ムービーのラストでは収録されたインタビューがいずれもアルポゲ氏による一般化リーマン予想の証明の発表以前に行われたものであることが明かされています。 アルポゲ氏が発表したLeanによる証明の容量は1.3GB・約1700万行に及び、数学者による検証が進められています。

約1年半にわたって数学者たちに投げかけられてきた仮定の問いが、現実の問題になりつつあるというわけです。