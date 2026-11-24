プレスリリース AIとXRで変わる技能継承と人材育成 12/12（土）無料セミナー「人の技術はどう受け継がれるのか？」

長年の経験によって培われた技術やノウハウは、組織にとって大切な財産です。 しかし、人材不足や熟練者の高齢化が進むなか、その技術をどのように次世代へ受け継ぐかは多くの業界に共通する課題となっています。

熟練者の動きや判断を記録・再現し、実践に近い環境で学べるトレーニングは、人材育成をどのように変えていくのでしょうか。 ユーザー中心の空間インターフェースの創造と、3D環境内での詳細なユーザーリサーチとユーザーテストの実施に専念。 彼女の専門知識により、Metaやウォルマートのイノベーション・ハブであるStore 8などの企業に貴重なコンサルティングやデザイン・サービスを提供している。

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コンサルタント業にとどまらず、Hummingbirdsday Design StudioとXReality Proの指揮をとり、さまざまな業界に合わせた空間デザインソリューションを生み出している。 カニャーダ・カレッジの非常勤講師として、XRと空間コンピューティングの教育に力を注いでいる。 過去10年間、UXデザインのスキルを駆使して没入型テクノロジー分野に貢献し、大手企業や業界全体に影響を与えてきた。

また、XReality Proに関連したチュートリアル、講演、ハッカソンを通じて、米国で30,000人以上の人々を巻き込み、活気あるXRコミュニティの構築にも重要な役割を果たしている。 ここで、空間デザインの専門家を集めたバーチャル・ミーティングを毎週開催し、学習とネットワーキングの場を促進している。

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彼女のプロジェクトは、特にUnityを使用した空間デザインのプロトタイプの開発や、ユーザーフレンドリーな空間インターフェースの制作に関わるもので、革新的かつ実用的なデザインソリューションを通じてユーザー体験を向上させることに重点を置いている。 1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。

「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。 また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャーの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。