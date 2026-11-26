双葉電子工業は、2026年12月1日（火）～5日（土）に幕張メッセで開催される「IPF Japan 2026（国際プラスチックフェア）」に出展する。

現在の成形現場では、再生材・バイオマス材の普及に伴う物性のばらつきや、熟練技術者不足による条件調整の属人化が深刻な課題となっている。 同社ブースでは「変化する材料でも、変わらない品質を。

」をテーマに、金型内計測技術とAIを融合した最新ソリューションを提案。12月1日に先行販売を開始する「射出成形支援システム MDS32A」をはじめ、材料評価から金型設計、条件出し、量産監視まで、射出成形プロセス全体に対応するトータルソリューションを実演・展示する。 【材料を知る】（研究開発向け）では、可視化・試験用金型により金型内部の樹脂挙動を高精度に可視化。 様々な成形形状への切り替えにも対応し、再生材や新材料の評価工数を削減する。 【条件を捉える、作る】（生産技術・製造向け）では、これまで勘や経験に頼っていた成形条件出しをデジタル化する。

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新製品「MDS32A」はデジタル多重化送信により配線数を1/16に集約し、センサ情報の自動認識機能によって金型の立ち上げや段取り替え時の作業負荷を軽減する。 【維持する】（品質管理向け）では、マジンとの共同開発によるAIアプリを実演デモ展示する。 ショットごとの波形データをリアルタイムで解析し、異常を瞬時に検知する自動良否判定や、環境・材料のブレを補正して良品条件を安定維持する機能を紹介する。