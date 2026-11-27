AIとモデル検査でIoTシステムのバグを見つけた！ ~ IoT罠version2 開発記 ~

Use of Formal Methods at Amazon Web ServicesIoT システムは、デバイス、デバイスからのデータを保持するサーバ、ユーザーが使う Web アプリやスマホアプリ など、複数のノードがデータを送り合う分散システムです。

ノードどうしは状態を同期し続ける必要がありますが、消費電力や通信量を抑えたいため、高い頻度で通信するわけにはいきません。 そのため、ノード間の状態には必ずずれが生じます。 例えば、電池で動くセンサーデバイスが 1 時間に 1 回だけ起きて、計測値と死活監視用のパケットをサーバに送り、残りの時間は省電力モードで眠っているとします。 サーバはそれをデータベースに保存します。

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Web クライアントはデータベースを見て、最後のパケットが 1 時間以内なら「稼働中」、それより古ければ「停止」と表示します。 ここで、送信間隔をWeb クライアントから変えられるようにしましょう。 設定値はサーバのデータベースに置き、デバイスは起きたときにそれを読んで、次に眠る長さを決めます。 普段は電池を持たせるために 6 時間に 1 回、様子を細かく見たい期間だけ 1 時間に 1 回、という使い方です。